Птицы в мифологии

Так уж сложилось, что мы всегда интересуемся тем, о чем знаем меньше всего. Со времен возникновения человеческой расы люди пытаются найти вопросы на интересующие их вопросы, пытаются понять неизведанное, открыть тайны самых сокровенных секретов. Больше всего тайн скрывает небо, ведь к нему невозможно добраться.

Большой интерес у человека вызывали птицы. Возможно это связано с их уникальной способностью летать и полетами к тем неизвестным далям в небесах, которые с незапамятных времен влекут человечество. Птицы улетали и появлялись с изменениями времен года и в каждое из тысячелетий они служили отличными идолами для поклонения.

Если говорить о пернатых и о том месте которое они занимают в мифологии, то стоит отметить, что у каждого народа и у каждой цивилизации существовало божество в образе птицы. А вот о самых известных из них мы с вами сегодня и поговорим.

Древний Египет

Начнем мы своё путешествие с Египта. Именно он славится наибольшим культом божеств, которые появлялись в облике различных животных. Также, в этой стране впервые заговорили о мифическом существе, птице – феникс. Это ярко-красная птица, внешне похожа на орла, которая сжигая себя, возрождалась из пепла. По мифическим преданиям этот уникальный огненный птах обладал магическими способностями – своими слезами он мог исцелять любые раны, прикосновением пера снимал даже самую жуткую боль, а его пение наполняло душу радостью и любовью. Не странно, что эта птица символизирует возрождение человеческого духа, который, не взирая на проблемы, невзгоды и другие факторы, продолжает жить и бороться.

Ещё одна известная птица Древнего Египта – это Бенну. По приданиям она является создателем всего мира. Египтяне верили, что Бенну пролетая над хаосом издала пронзительный крик, который и положил конец существующей тишине и пустоте. Именно этот звук и решил, что будет в новом мире, а что исчезнет навсегда. Этого птаха обычно изображали с ярко-красным оперением (иногда даже приписывали свойства Феникса), голова у него была цапли, периодически меняясь на человеческую. Также, его часто сравнивали с богом солнца, а некоторые верующие и поклонялись ему как солнечному божеству.

Все мы помним с истории, что Египетский бог солнца Ра также имел птичью голову. И это тоже не удивительно, ведь люди тогда считали, что птицы, подымаясь высоко в небо, имеют некую связь с солнцем, и потому приписывали им разные нереальные способности.

Древние цивилизации

Грифоны – уникальные мифические существа, которые объединяли в себе характеристики орла и льва. Так, они имели орлиное лицо и крылья, а тело льва и были своеобразным проводником между небом и землей. У каждой культуры они выполняли разные функции, но, по историческим источникам их родиной принято считать Индию, где они охраняли золото. Это существо часто изображают на гербах, монетах и исторических изображениях, их также можно увидеть в качестве скульптур в древней архитектуре городов. Грифоны олицетворяли гордость, силу и ум, верующие считали, что он имеет власть над небом и своими крыльями может подымать бурю, наказывать провинившихся и поощрять преданных.

Славянская культура

Как ни странно, но культ птиц не обошел и славянскую культуру стороной. И сейчас можно услышать множество песней, легенд и рассказов, главными героями которых выступают птицы. Первой мифической птицей, о которой следует упомянуть, является Алконост. По легендам это райская птица, которая имеет голову и руки девушки. Эта удивительная птаха обладала сладчайшим голосом, а её пение заставляло позабыть обо всем на свете. Интересно, что Алконост откладывала яйца на берегу моря, но не высиживала их, а опускала в воду на семь дней и весь период пока не вылупливались птенцы на море был штиль.

Ещё одной мифической птицей славян, которую часто изображали с Алконостом, являлась Сирин (созвучно с известными Сиренами). Это птичка с головой девушки, которая в некотором смысле была аналогом языческих русалок. Она также являлась райской птицей, которая периодически опускалась на землю и даровала людям чудесное пение о грядущем будущем. Для некоторых эти песни были особенно опасными, так как могло свести с ума. Потому Сирин часто считали темной птицей.

Рядом с этими двумя птицами в славянской мифологии встречается и ещё одна представительница уникальных пернатых – Гамаюн. Это вещая птица, проживающая в кроне деревьев. Своей песней она предсказывала людям будущее. Своим криком она предвещала радость и счастье.

Другие мифические обитатели

Также в древней мифологии можно найти мифы о птице Стратим, она была покорителем морей и океаном, и когда издавала крик – подымалась буря, даже малейшее движение крыла заставляло воду волноваться, а сильные взмахи вызывали настоящее торнадо, которое способно потопить корабли и уничтожить прибережные города и поселения.

В мифологических преданиях разных древних культур существовали свои собственные божественные птахи. Некоторые из них выполняли функции просветителей, помогали людям преодолевать беды, невзгоды, даровали веру в будущее, в счастье и благополучие. Другие же, наоборот, своим пение лишали разума, приносили горе в семью и ставали причиной разрушений.

До нашего времени дошло много легенд, песнь и суеверий, связанных с пернатыми. Так как пернатых считали посланниками богов и своеобразной связью между миром небесным и земным, то очень плохой приметой считалось увидеть на своем пути мертвую птицу. Такая находка не сулила ничего хорошего, а дела запланированные следовало отложить на другой день.

Даже сейчас, присутствие в доме птички считается хорошей приметой. Пение пернатых отлично влияет на психику человека и помогает творческим людям настроится на нужный лад для работы. Естественно, что содержать птенчика нужно в соответствующих условиях и для этого вам понадобится клетка и другие аксессуары, а также правильное и сбалансированное питание, которое вы можете купить в ЗооМисто при этом не тратя сил и времени.