Домашние питомцы радуют хозяев лаской и теплом. Именно благодаря братьям нашим меньшим дом наполняется особой атмосферой. Поэтому забота о любимце – это лучшее проявление чувств к нему. Чтобы процесс выбора необходимых аксессуаров и кормов стал легче и приятнее, популярный интернет-магазин зоотоваров Zoostar предлагает консультации профессионалов и необходимую помощь в режиме онлайн.

Весь ассортиментный ряд удобно разделён по видам животных:

собаки;

кошки;

грызуны;

лошади;

рептилии и земноводные;

птицы;

насекомые;

аквариумистика.

Навигация по сайту максимально упрощена – далее достаточно лишь перейти в искомый пункт меню, где товары сгруппированы по назначению:

корма;

домики, лежанки;

витаминные препараты;

специальные ветеринарные диеты и пр.

Перечень действительно огромный - подходящая для питомца вещь обязательно найдётся. Представлены только качественные товары – магазин работает с проверенными брендами и их официальными представителями. Ассортиментный ряд часто обновляется и пополняется, поэтому всегда есть возможность приобрести то, что необходимо. Доставка осуществляется очень оперативно – будь то Киев или любой другой населённый пункт Украины. Оптимальное соотношение цена-качество, а также специальные предложения, распродажи и интересные акции делают покупки максимально выгодными. Отличная фото- и видео- подборка позволяют легко сориентироваться и сделать правильный выбор, не выходя из дома.

За 10 лет работы Zoostar стал уже не просто магазином, но настоящей площадкой, где предлагаются различные виды услуг для животных. С помощью портала можно:

Взять в аренду зал для занятий по хендлингу. Заказать груминг для домашнего любимца. Провести различные гигиенические процедуры для кошек и собак абсолютно всех пород. Сделать питомцу красивую и модную стрижку.

Отдельный раздел сайта посвящён любителям пернатых http://zoostar.com.ua/catalog/birds.

Здесь собраны самые разнообразные и полезные товары для птиц. Витрина виртуального магазина поможет сориентироваться в многообразии представленных позиций:

корма, витаминные и минеральные препараты, лакомства;

клетки-«небоскрёбы», оснащённые удобными жёрдочками и кормушками, а также стильные модели с оцинкованными прутьями;

поилки с автоматической подачей воды;

специальные домики для диких птиц;

древесные наполнители.

При этом качество всегда остаётся приоритетом. На любые волнующие клиентов вопросы с удовольствием ответят доброжелательные консультанты. Также можно обратиться за помощью, заказав услугу обратного звонка.