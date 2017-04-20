Интернет-магазин зоотоваров Zoostar
Домашние питомцы радуют хозяев лаской и теплом. Именно благодаря братьям нашим меньшим дом наполняется особой атмосферой. Поэтому забота о любимце – это лучшее проявление чувств к нему. Чтобы процесс выбора необходимых аксессуаров и кормов стал легче и приятнее, популярный интернет-магазин зоотоваров Zoostar предлагает консультации профессионалов и необходимую помощь в режиме онлайн.
Весь ассортиментный ряд удобно разделён по видам животных:
- собаки;
- кошки;
- грызуны;
- лошади;
- рептилии и земноводные;
- птицы;
- насекомые;
- аквариумистика.
Навигация по сайту максимально упрощена – далее достаточно лишь перейти в искомый пункт меню, где товары сгруппированы по назначению:
- корма;
- домики, лежанки;
- витаминные препараты;
- специальные ветеринарные диеты и пр.
Перечень действительно огромный - подходящая для питомца вещь обязательно найдётся. Представлены только качественные товары – магазин работает с проверенными брендами и их официальными представителями. Ассортиментный ряд часто обновляется и пополняется, поэтому всегда есть возможность приобрести то, что необходимо. Доставка осуществляется очень оперативно – будь то Киев или любой другой населённый пункт Украины. Оптимальное соотношение цена-качество, а также специальные предложения, распродажи и интересные акции делают покупки максимально выгодными. Отличная фото- и видео- подборка позволяют легко сориентироваться и сделать правильный выбор, не выходя из дома.
За 10 лет работы Zoostar стал уже не просто магазином, но настоящей площадкой, где предлагаются различные виды услуг для животных. С помощью портала можно:
- Взять в аренду зал для занятий по хендлингу.
- Заказать груминг для домашнего любимца.
- Провести различные гигиенические процедуры для кошек и собак абсолютно всех пород.
- Сделать питомцу красивую и модную стрижку.
Отдельный раздел сайта посвящён любителям пернатых http://zoostar.com.ua/catalog/birds.
Здесь собраны самые разнообразные и полезные товары для птиц. Витрина виртуального магазина поможет сориентироваться в многообразии представленных позиций:
- корма, витаминные и минеральные препараты, лакомства;
- клетки-«небоскрёбы», оснащённые удобными жёрдочками и кормушками, а также стильные модели с оцинкованными прутьями;
- поилки с автоматической подачей воды;
- специальные домики для диких птиц;
- древесные наполнители.
При этом качество всегда остаётся приоритетом. На любые волнующие клиентов вопросы с удовольствием ответят доброжелательные консультанты. Также можно обратиться за помощью, заказав услугу обратного звонка.
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