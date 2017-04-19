Выбор септика

Как правило, на дачных и приусадебных участках нет централизованной канализации. Перед хозяином стоит проблема, куда девать отходы жизнедеятельности. Не так давно эту проблему решали выгребные ямы, но сейчас появилась прекрасная альтернатива – локальная канализация, получившая название септик.

На рынке появилось большое разнообразие моделей различных компаний, но не стоит исключать варианта самостоятельного обустройства септика в собственном доме.

Конструкции септиков

Однокамерный септик устраивают в домах, где водопотребление не превышает одного куба. Если семья большая, то устанавливают септик из нескольких камер, двух или трех.

Схема такова:

устанавливается большая емкость, в ней отстаиваются твердые вещества, которые перерабатываются в ил.

малую емкость отделяют перегородкой от большого бака, там оседает осадок из более мелких частиц;

с помощью дренажной системы или колодца с фильтром отстоянную воду выводят в третью камеру.

Такие септики требуют регулярной очистки ассенизатором.

Для строительства септика с одной камерой, эффективен сборный железобетон. Конструкция имеет высокую прочность, водонепроницаемость, долговечность, не подвержена коррозии, быстро и легко монтируется. На строительство уйдет один день.

Если сравнивать монолитный септик и кирпичную кладку, то кирпич выложить быстрее и проще, для монолита потребуется сложная опалубка, и сама работа более трудоемка. Лучше всего приобрести готовый пластиковый модуль, главное правильно его установить. Такой вариант надежен, долговечен, но стоит значительно дороже аналогов. Причем если грунтовые воды на участке не глубоко, необходимый уклон нарушается, что приводит к разрыву швов. В этом случае требуется дополнительно бетонировать пластиковый модуль, что повышает расход материалов, и увеличивает стоимость конструкции.

Есть мнение, что проще вырыть выгребную яму, установить в ней железобетонные кольца, и септик готов. Но со временем из ямы будет исходить неприятный запах, а воду нельзя будет пить.

Избежать неприятностей можно установив на своем участке готовые септики, Топаз или Танк.