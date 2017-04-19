О проекте| Контакты| Реклама
» » Выбор септика

Выбор септика

Как правило, на дачных и приусадебных участках нет централизованной канализации. Перед хозяином стоит проблема, куда девать отходы жизнедеятельности. Не так давно эту проблему решали выгребные ямы, но сейчас появилась прекрасная альтернатива – локальная канализация, получившая название септик.

На рынке появилось большое разнообразие моделей различных компаний, но не стоит исключать варианта самостоятельного обустройства септика в собственном доме.

Конструкции септиков

Однокамерный септик устраивают в домах, где водопотребление не превышает одного куба. Если семья большая, то устанавливают септик из нескольких камер, двух или трех.

Схема такова:

  • устанавливается большая емкость, в ней отстаиваются твердые вещества, которые перерабатываются в ил.
  • малую емкость отделяют перегородкой от большого бака, там оседает осадок из более мелких частиц;
  • с помощью дренажной системы или колодца с фильтром отстоянную воду выводят в третью камеру.

Такие септики требуют регулярной очистки ассенизатором.

Для строительства септика с одной камерой, эффективен сборный железобетон. Конструкция имеет высокую прочность, водонепроницаемость, долговечность, не подвержена коррозии, быстро и легко монтируется. На строительство уйдет один день.

Если сравнивать монолитный септик и кирпичную кладку, то кирпич выложить быстрее и проще, для монолита потребуется сложная опалубка, и сама работа более трудоемка. Лучше всего приобрести готовый пластиковый модуль, главное правильно его установить. Такой вариант надежен, долговечен, но стоит значительно дороже аналогов. Причем если грунтовые воды на участке не глубоко, необходимый уклон нарушается, что приводит к разрыву швов. В этом случае требуется дополнительно бетонировать пластиковый модуль, что повышает расход материалов, и увеличивает стоимость конструкции.

Есть мнение, что проще вырыть выгребную яму, установить в ней железобетонные кольца, и септик готов. Но со временем из ямы будет исходить неприятный запах, а воду нельзя будет пить.

Избежать неприятностей можно установив на своем участке готовые септики, Топаз или Танк.

19 апрель 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Что такое септик
Хочу все знать

Что такое септик

Специалисты называют септиком элемент локального очистного сооружения. Он применяется при строительстве, использовании системы локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод.
Каркасные дома: свойства и преимущества сооружений
Хочу все знать

Каркасные дома: свойства и преимущества сооружений

Данные строения получили большое распространение в современно мире. В загородных поселках такие сооружения возводятся все чаще. Они могут иметь различную площадь, размеры, архитектуру.
Окна из ПВХ: свойства и преимущества
Хочу все знать

Окна из ПВХ: свойства и преимущества

Не секрет, что оконные конструкции из такого материала обладают невероятными свойствами.
Как выбирать шины для легкового автомобиля
Хочу все знать

Как выбирать шины для легкового автомобиля

Не секрет, что любое изделие может износиться и деформироваться.  Даже самые качественные конструкции необходимо со временем менять на новые. Исключением не являются и шины.
Почему стоит поменять старые окна на новые?
Хочу все знать

Почему стоит поменять старые окна на новые?

Многие люди никогда не меняли окна в своей квартире. Однако все же сделать это необходимо, ведь многие дома были построены довольно давно, а конструкции потеряли свое качество.
Развитие древней канализации
Хочу все знать

Развитие древней канализации

Самым значимым в современных городах, являются не автомагистрали или столовые и магазины, а городская канализация. Мегаполисы без канализации существовать не могут. 
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые популярные мессенджерыАктивация windows 7Покупать провода лучше в АГАРТОсновные критерии выбора телескопического погрузчикаЭлектроинструмент и пневмоинструмент от МетабоС Nash Style быть модным легкоРабота для жителей Украины в Чехии: нюансы трудоустройстваКварцевые столешницы
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+