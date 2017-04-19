Масса впечатлений от квадрокоптера

Квадрокоптеры достаточно уверенно обосновались в сегодняшней жизни. Однако для многих это волшебная штуковина, которая летает, жужжит и совсем неплохо осуществляет фото- и видеосъемку.

Что же представляет собой данное устройство?

Согласно Википедии, дрон – это летательный аппарат с четырьмя несущими пропеллерами, которые вращаются по диагонали в разные направленные стороны. Безусловно, управление машин происходит дистанционно. Иногда его называют «беспилотник».

Назначение квадрокоптеров

Раньше во время съемок фильмов с высоты, прибегали к помощи вертолетов. Благодаря постоянному инновационному развитию технологий, изобрели устройство, которое облегчило создание фильмов с высоты.

Сегодня происходит много мероприятий с помощью дронов. Они способны осуществлять видео- и фотосъемку, вести трансляции спортивных соревнований в прямом эфире. Однако использование квадрокоптеров в других сферах деятельности, например в составлении карт, или доставки товаров, постоянно расширяется.

Квадрокоптеры занимают достойное место в съемке видеороликов, необычных пейзажей или качественных фотосессиях городской жизни, красивых мест во время путешествий. С помощью аппаратуры снимается все, что показывают по телевидению. Съемка квадрокоптером предоставляет массу возможностей для воплощения идей и полета фантазии.

Сейчас любителям съемок с высоты не хватает обычного дрона и на смену ему пришел квадрокоптер с большим радиусом действия и камерой. Такие устройства способны улетать на дальние расстояния и нести аппаратуру большого веса.

Данный вид устройства предназначен для более опытных пилотов, которые получили навыки управления любительским дроном. Квадрокоптеры нового поколения предусматривают возможности:

Съемку с воздуха профессиональную, которая выполняет сложные и серьезные задачи. Разведку территорий. Доставку малогабаритных грузов.

Для правильного выбора квадрокоптера следует обращать внимание на следующие параметры:

Мощность двигателей.

Для осуществления длительных полетов необходим аккумулятор с большей емкостью.

Наличие камеры с видеотрансляцией.

Квадрокоптеры с большим радиусом действия и камерой удобное многофункциональное оборудование, которое позволяет решить много сложных и необходимых задач.