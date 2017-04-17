О проекте| Контакты| Реклама
» » Преимущества системы ABM Cloud

Преимущества системы ABM Cloud

В последнее время система ABM Cloud является очень актуальной. Она необходима для комплексного управления запасами в компании. Среди дистрибьютеров она очень популярна.  

Благодаря данной комплексной системе ABM Cloud stock management предоставляется оптимальная возможность автоматически рассчитывать нужный уровень запасов на каждой точке хранения, в соответствии с изменениями спроса.

Также, с помощью данной системы можно отслеживать динамику продаж, запасов и их излишков по всему предприятию, отдельным складам, супермаркетам, и прочим. Оптимизация системы управления запасами осуществляется посредством несложной и точной системы отчётов. Подробнее о данной системе можно узнать на сайте http://abmcloud.com/abm-soft/abm-stock-m/.

Отчеты выводятся в компактном виде, предоставляя возможность оценить состояние сложившихся ситуаций в целом и, в случае необходимости, узнать подробнее.  Свыше сорока отчетов предназначаются здесь для решения определенных задач.

Система ABM Cloud stock management обладает следующими функциональными возможностями:

  • Пополнение запасов и заказ поставщику осуществляются автоматически. Это связано с ежедневным определением изменений реального потребления в каждой точке хранения, а также, с ежедневным автоматиечким анализированием фактических продаж, наличия излишек или недостачи, поставки и прочего. И с учётом этих данных, система автоматически формирует заказы своим поставщикам. А также, это связано с управлением акциями и сезонами.
  • Оперативный контроль. Система автоматически сигнализирует о недостаточном запасе основной продукции, составляющих главный товарооборот (до восьмидесяти процентов). В этих отчётах о точности выполнения заказов со стороны поставщиков, содержатся данные о количестве заказанной продукции и в каком количестве они были поставлены.
  • Анализ и управление ассортиментом товаров.продукция классифицируется по доходности, оборачиваемости.
  • Оценка надежности поставщиков. Точная информация о его топовых позициях, продажах, и прочих показателях, указывающих на их надёжность.

В результате внедрения Системы ABM Cloud stock management предприятие получает следующие результаты:

  • Упущенные продажи существенно сокращаются;
  • Излишки снижаются;
  • Убытки минимизируются;
  • Улучшаются финансовые показатели;
  • Складские помещения используются более райионально и прочие.
17 апрель 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Где купить электропечь в Украине?
Хочу все знать

Где купить электропечь в Украине?

На сегодняшний день электропечи являются очень востребованными. Это неудивительно, учитывая тот факт, что они, в отличие от своих СВЧ аналогов предназначаются для пргиготовления любого блюда.
Сварочный выпрямитель
Хочу все знать

Сварочный выпрямитель

В настоящее время рынок сварочного оборудования полон широчайшим ассортиментом различной продукции от многих ведущих фирм-производителей.
Системы видеонаблюдения в Тюмени
Хочу все знать

Системы видеонаблюдения в Тюмени

В настоящее время оборудование для видеонаблюдения устанавливается не только в крупных торговых центрах и финансовых учреждениях, но и во многих маленьких магазинах, офисах, и даже частных домах и
Айко в Казахстане
Хочу все знать

Айко в Казахстане

Каждый владелец заведения общественного питания или иного другого бизнеса в Казахстане желает знать всю информацию о своём бизнесе.
Уход за автомобилем на высшем уровне с
Хочу все знать

Уход за автомобилем на высшем уровне с "Clean Avto"

На сайте компании "Clean Avto" предоставлен новый вид современной автомойки, который является высоко прибыльным, среди всех тех, которые в настоящее время существуют.
Почему необходимо видеонаблюдение многим зданиям и сооружениям?
Хочу все знать

Почему необходимо видеонаблюдение многим зданиям и сооружениям?

В современном мире во многих зданиях можно заметить систему видеонаблюдения.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Самые популярные мессенджерыАктивация windows 7Покупать провода лучше в АГАРТОсновные критерии выбора телескопического погрузчикаЭлектроинструмент и пневмоинструмент от МетабоС Nash Style быть модным легкоРабота для жителей Украины в Чехии: нюансы трудоустройстваКварцевые столешницы
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+