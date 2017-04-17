Преимущества системы ABM Cloud

В последнее время система ABM Cloud является очень актуальной. Она необходима для комплексного управления запасами в компании. Среди дистрибьютеров она очень популярна.

Благодаря данной комплексной системе ABM Cloud stock management предоставляется оптимальная возможность автоматически рассчитывать нужный уровень запасов на каждой точке хранения, в соответствии с изменениями спроса.

Также, с помощью данной системы можно отслеживать динамику продаж, запасов и их излишков по всему предприятию, отдельным складам, супермаркетам, и прочим. Оптимизация системы управления запасами осуществляется посредством несложной и точной системы отчётов. Подробнее о данной системе можно узнать на сайте http://abmcloud.com/abm-soft/abm-stock-m/.

Отчеты выводятся в компактном виде, предоставляя возможность оценить состояние сложившихся ситуаций в целом и, в случае необходимости, узнать подробнее. Свыше сорока отчетов предназначаются здесь для решения определенных задач.

Система ABM Cloud stock management обладает следующими функциональными возможностями:

Пополнение запасов и заказ поставщику осуществляются автоматически. Это связано с ежедневным определением изменений реального потребления в каждой точке хранения, а также, с ежедневным автоматиечким анализированием фактических продаж, наличия излишек или недостачи, поставки и прочего. И с учётом этих данных, система автоматически формирует заказы своим поставщикам. А также, это связано с управлением акциями и сезонами.

Оперативный контроль. Система автоматически сигнализирует о недостаточном запасе основной продукции, составляющих главный товарооборот (до восьмидесяти процентов). В этих отчётах о точности выполнения заказов со стороны поставщиков, содержатся данные о количестве заказанной продукции и в каком количестве они были поставлены.

Анализ и управление ассортиментом товаров.продукция классифицируется по доходности, оборачиваемости.

Оценка надежности поставщиков. Точная информация о его топовых позициях, продажах, и прочих показателях, указывающих на их надёжность.

В результате внедрения Системы ABM Cloud stock management предприятие получает следующие результаты: