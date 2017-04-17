Пару дельных совета от специалистов о внутренней оптимизации

На сегодняшний день продвижение сайта стало чем - то страшным и непосильным. А слово "SEO" и вовсе может испугать многих. На самом же деле, без этих вещей сайт не сможет функционировать полноценно. Сами подумайте, как может интернет - магазин продавать, если на него не будут заходить посетители? Именно посетителями может обеспечить SEO. Но как это все работает? Возможно ли обычному человеку разобраться с этим и продвинуть свой ресурс? С чего начинается продвижение? На эти и другие вопросы мы дадим ответ.

Начала SEO продвижения - работа, без которой никуда

Итак, все СЕО базируется глобально на двух работах - это на внутренней оптимизации сайта и на внешней оптимизации сайта. В данной статье мы подробно разберем первый тип работ. Кстати, насчет внутренней оптимизации очень хорошо рассказывают эксперты seopractic. Прочесть данную статью можно у них на сайте. А мы возвращаемся к нашему вопросу. Итак, основные этапы внутренней оптимизации:

После того, как Вам создали сайт, нужно задуматься о продвижении. И первым делом вступает в игру такое понятие, как семантическое ядро. Если говорить на простом языке, то это подбор ключевых фраз и слов на сайт. Все SEO продвижение базируется на этом. Не будет ключевых запросов, скорей всего, сайту стоит забыть о посетителях с поисковых систем. Подбор ключевых слов можно осуществить через спец. сервисы от Google и Яндекс. После подбора ключевых запросов, в самое время задуматься над тем, чтобы их внести на сайт. Самое главное - это внести Ваши слова и фразы в, так называемые, мета - теги. Сюда можно отнести title (заголовок страницы), description (описание страницы), keywords (ключевые слова). Заполнив их, Вы уже дадите хороший старт Вашему сайту. На третьем шаге стоит задуматься о контенте, то есть о наполнении. Для поисковых систем очень важно, чтоб на сайте были интересные статьи. Тут либо Вы сами будете писать, либо стоит обратиться к профессиональному копирайтеру. Не забываем и о некоторых технических аспектах. К данному пункту можно отнести наличие таких файлов, как: robots.txt и sitemap.xml. Данные файлы должны быть настроены и находится в корне Вашего сайта. Заключительным этапом работы будет добавление сайта в вебмастера гугл и яндекс. Именно в данных сервисах возможно будет отследить ряд вещей, которые происходят с сайтом. А это, поверьте, очень важно!

И в заключении: помните, то, что было описано выше - это лишь 50% успеха. Но проведя данную работу правильно, Вы уже получите солидный задел в дальнейшем продвижении сайта.