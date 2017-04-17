Точная копия Samsung Galaxy S7

В интернет-магазине Fonoland24.ru предлагают качественные реплики известных смартфонов.

Например, в последнее время смартфон Samsung Galaxy S7 очень популярен. Здесь каждый желающий сможет купить качественную копию данного смартфона. При этом, реплика настолько индентична оригиналу, что отличить их крайне сложно. Корпус изготовлен из очень прочного стекла и метала. Все детали, в том числе и надписи с точностью совпадают.

Копия s7 обладает экраном высокого разрешения, звуком высокого качества и мощным оснащением. Правда, реплика менее мощная, чем оригинал, но стоит в пять раз дешевле. И всегда имеется в наличии. Покупатеь сам может выбрать расцветку корпуса – белый, черный, серебристый и золотистый.

А какие же преимущества дает магазин Fonoland24.ru, в основном, можно отметить следующие:

Специалисты данного магазина являются профессионалами своего дела.

Каждое предлагаемое здесь изделие тщательно проверяется. И поэтому, зазкаывая реплику смартфона Samsung Galaxy S7 можно оставаться увереннвыми в высоком качестве.

Предлагаемые здесь товары представляют собой прекрасное сочетание высокого качества и доступной стоимости. Цены здесь ниже рыночных. И поэтому, потенциальным покупателям не придется переплачивать.

Предлагаемые в данном магазине китайские реплики отличаются многофункциональнстью, и не отличаются от оригиналов по внешним признакам.

Оформление заказа не составляет особого труда. Достаточно оставить заявку на сайте, подождать звонка менеджера магазина, и обсудить все важнейшие моменты.

Вся продукция поступает на склад компании напрямую от производителя, без посредников. Гарантия на любой предлагаемый здесь товар составляет двенадцать или двадцать четыре месяца. Помимо этого, если в течение двух недель в смартфоне обнаружится заводской брак, то его абсолютно бесплатно заменят на новый.

Специалисты магазина Fonoland24.ru всегда готовы предоставить консультации, и ответить на любой вопрос своих покупателей, а в случае необходимости, и лично встретиться в офисе компании, расположенном в Москве.