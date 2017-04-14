Дисперсии ПВА

Людям, работающим в сфере строительства, наверняка, известно применение ПВА. Те, для кого название не является знакомым, следует понять, что же представляет из себя дисперсия клея? Полная аббревиатура расшифровывается так: поливинилацетатная дисперсия. Она имеет однородную, вязкую белую консистенцию. Основной составляющей является промышленный клей. Применение эмульсионной жидкости в различных сферах предполагает надежность и прочность проводимых работ.

Какие марки и их особенности ПВА бывают?

Виды дисперсий производятся двух марок: пластифицированная и не пластифицированная. Различия их состоят в том, что пластифицированные дисперсии отрицательно реагируют на минусовые температуры. Если субстанцию применять в таких условиях, то после размораживания ПВА нельзя использовать в работах, так как все химические составляющие не будут соответствовать прежней консистенции.

И наоборот, не пластифицированная смесь имеет способность переносить более пяти раз процессов замораживания и размораживания. При этом физические показатели останутся на прежнем уровне.

Преимущества

Вследствие процесса производства посредством смешивания в нужных пропорциях винилацетата, эмульгаторов и воды, дисперсия ПВА имеет отличные качественные влагоотталкивающие показатели. Состав наносится достаточно легко. Без применения специальных строительных принадлежностей. Можно обойтись обычным валиком.

Материал не выделяет токсичных веществ, в связи с этим, его относят к экологически чистому виду.

Дисперсия ПВА обеспечивает быстрое склеивание.

Не пожароопасная.

Подробную информацию можно получить на http://kley-pva.com.ua/catalog/itemGroup/2-dispersiya-polivinilacetatnaya-pva.

Следует обратить внимание на процесс нанесения смеси. Скорость и крепость склеивания напрямую зависит от толщины слоя и материала, на который будет нанесен клей. Можно применять дополнительные способы надежности, которые выглядят в виде пресса на склеивающие компоненты. Это добавит эффективность процесса.

Выбор дисперсии ПВА зависит от цели его применения. Доступная стоимость и качество привлекает особое внимание к данному склеивающему материалу.