О проекте| Контакты| Реклама
» » Дисперсии ПВА

Дисперсии ПВА

Людям, работающим в сфере строительства, наверняка, известно применение ПВА. Те, для кого название не является знакомым, следует понять, что же представляет из себя дисперсия клея? Полная аббревиатура расшифровывается так: поливинилацетатная дисперсия. Она имеет однородную, вязкую белую консистенцию. Основной составляющей является промышленный клей. Применение эмульсионной жидкости в различных сферах предполагает надежность и прочность проводимых работ.

Какие марки и их особенности ПВА бывают?

Виды дисперсий производятся двух марок: пластифицированная и не пластифицированная. Различия их состоят в том, что пластифицированные дисперсии отрицательно реагируют на минусовые температуры. Если субстанцию применять в таких условиях, то после размораживания ПВА нельзя использовать в работах, так как все химические составляющие не будут соответствовать прежней консистенции.

И наоборот, не пластифицированная смесь имеет способность переносить более пяти раз процессов замораживания и размораживания. При этом физические показатели останутся на прежнем уровне.

Преимущества

Вследствие процесса производства посредством смешивания в нужных пропорциях винилацетата, эмульгаторов и воды, дисперсия ПВА имеет отличные качественные влагоотталкивающие показатели. Состав наносится достаточно легко. Без применения специальных строительных принадлежностей. Можно обойтись обычным валиком.

  • Материал не выделяет токсичных веществ, в связи с этим, его относят к экологически чистому виду.
  • Дисперсия ПВА обеспечивает быстрое склеивание.
  • Не пожароопасная.

Подробную информацию можно получить на http://kley-pva.com.ua/catalog/itemGroup/2-dispersiya-polivinilacetatnaya-pva.

Следует обратить внимание на процесс нанесения смеси. Скорость и крепость склеивания напрямую зависит от толщины слоя и материала, на который будет нанесен клей. Можно применять дополнительные способы надежности, которые выглядят в виде пресса на склеивающие компоненты. Это добавит эффективность процесса.

Выбор дисперсии ПВА зависит от цели его применения. Доступная стоимость и качество привлекает особое внимание к данному склеивающему материалу.

14 апрель 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Аренда строительной техники, мера востребованная
Хочу все знать

Аренда строительной техники, мера востребованная

Любые земельные строительные работы, не зависимо от масштаба требуют применения специальной строительной техники. Самым востребованным агрегатом для таких работ всегда остается экскаватор.
Качественные пластиковые окна по доступной стоимости
Хочу все знать

Качественные пластиковые окна по доступной стоимости

Приобретение металлопластиковых окон – это достаточно распространенное решение, которое характеризируется многими особенностями, так как сама конструкция за счет качественного производства
Как выбрать клей для обуви?
Хочу все знать

Как выбрать клей для обуви?

Хорошая качественная обувь из кожи очень ценна, так как она носится очень долго. Прослужив хороший срок, где-то что-то в ней может порваться или отклеиться.
Свойства гранитного щебня
Хочу все знать

Свойства гранитного щебня

Представленный материал получают дроблением породы в специальных машинах. 
Почему клей липкий?
Хочу все знать

Почему клей липкий?

Липкие вещества скрепляют предметы по-разному
Как изобрели супер клей?
Хочу все знать

Как изобрели супер клей?

Такой привычный сейчас в обиходе супер клей был когда-то настоящим открытием, порождающим многочисленные мифы и легенды.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Советские и Российские фильмыСамые популярные мессенджерыКакую китайскую шину поставить на грузовой автомобильПокупать провода лучше в АГАРТАктивация windows 7Основные критерии выбора телескопического погрузчикаЭлектроинструмент и пневмоинструмент от МетабоС Nash Style быть модным легко
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+