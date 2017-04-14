Где купить красивую шубу?

Несмотря на активность «зеленых», многие женщины в мире с большим удовольствием носят меха. Больше всего предпочитают соболя, норку, лису, песца и другие. Шубы из них выглядят роскошно, изысканно и невероятно красиво.

В нашей стране тоже многие женщины любят носить шубы, жилеты, манто, которые придают им женственности, элегантности, привлекательности. И невозможно пройти мимо них – каждая захочет приобрести их для своего гардероба. Садовод предоставляет стильным дамам такую возможность. Купив здесь шубку, можно зимой выглядеть шикарно и изысканно.

Выбрать норковую шубку на Садоводе вовсе не сложно, поскольку здесь предлагаются разнообразные модели, различающиеся по крою, по длине ворса. Все они смогут выгодно подчеркнуть достоинства фигуры. А если обеспечить им должный уход и хранение, то они прослужат на протяжении многих сезонов

Безусловно, шубки, манто, жилетки из натурального меха не стоят дешево. Однако, всё же, рекомендуется перед приобретением убедиться в их высоком качестве. Это обеспечивается следующими способами:

Нужно помять изделие, и если будет слышен хруст, это означает, что качество плохое.

Нужно провести с усилием по меху. Если ворс не принял прежний вид сразу же – то качество далеко от идеала.

Проверить подкладку. Желательно, чтобы швы не были распороты, нитки не торчали.

Стоимость норковой шубки на рынке Садовод существенно ниже, чем в крупных торговых центрах либо в специализированных бутиках. Но несмотря на это, они по своему качеству ни в чем не уступают. Даже с уверенностью можно сказать, что они превосходят. Здесь предлагаются меховые изделия от ведущих европейских дизайнеров и модельеров, которые тщательно следят за модой.

Ассортимент шубок на Садоводе включает свыше трехсот видов разноплановых изделий. Огромный выбор представлен в их шоу-румах и интернет-магазине. Кроме того, здесь можно найти разнообразные меховые жилетки из чернобурки, лисьего меха, много соболя и прочих по вполне приемлемым ценам.

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