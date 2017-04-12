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Строительно-ремонтные материалы

Ежедневно в нашей стране проводятся ремонтные и отделочные работы в жилых и нежилых помещениях. При этом, речь не всегда идет о перепланировке или капитальном ремонте. Некоторым владельцам домов, квартир или офисов просто хочется обновить и освежить интерьер.

А для этого необходимо приобрести большое количество строительных материалов и иных сопутствующих товаров. Например, в интернет-магазине http://dogvozdya.ru/ предоставлен широкий ассортимент всех этих товаров в Новосибирске. Здесь каждый желающий сможет приобрести и сантехнические изделия, и напольные покрытия, и облицовочные материалы и прочие.

Благодаря товарам из интернет-магазина ДоГвоздя.ру можно будет полностью обновить внутреннее убранство дома, квартиры или промышленных помещений. А также отделать и фасад.

Кроме того, здесь предлагается и строительно-ремонтный инвентарь. Все изделия отличаются высоким уровнем качества, надежностью, долгим сроком службы. И предлагаются по вполне приемлемой стоимости. Поэтому, здесь можно будет не только приобрести наиболее подходящие товары, но и значительно сэкономить свои финансовые средства, и тем более, полностью уложиться в бюджет. Минимальная сумма заказа составляет три тысячи рублей.

Кроме денег, в данном интернет-магазине ДоГвоздя.ру, можно сэкономить и своё личное время. Ведь для этого не понадобится никуда ездить – достаточно будет заказать товары, оформив заявку по контактным данным или непосредственно на сайте. А заказанные изделия доставят прямо по нужному адресу в оперативные сроки. Оплату можно произвести безналичным способом. Либо курьеру лично в руки – вместе с заказом поставляется оплаченный чек и накладная на товар. Разгрузка выполняется заказчиком.

Кроме того, купив в интернет-магазине "До Гвоздя" желаемые товары, также можно заказать и соответствующие услуги. Например, при покупке душевых кабинок, предлагаются услуги и по их установке.  Все они выполняются опытными специалистами, много лет работающих на рынке ремонтных работ. Все работы по монтажу и установке они выполняют качественно и предоставляют на них гарантии.

12 апрель 2017 /
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