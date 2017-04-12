В интернет-магазине «ТЕХСАЛФЕТКА», специализирующимся на производстве и продаже технических материалов, каждый желающий сможет купить наиболее подходящую продукцию. Помимо этого, персонал данного магазина всегда готовы предоставить своим потенциальным покупателям всю необходимую информацию об их ассортименте. Причём, не только о самих материалах, о и их основных характеристиках.

Свою деятельность интернет-магазин «ТЕХСАЛФЕТКА» успешно осуществляет уже на протяжении десяти лет. За этот немалый срок специалисты накопили большой опыт в работе с клиентами и деловыми партнёрами. И на сегодняшний день они являются крупнейшим поставщиком текстильных изделий и технических материалов в нашей стране.

Данный интернет-магазин, в основном, сотрудничает не только с частными лицами, но и различными фабриками, заводами. Ведь обтирочные и технические материалы используются в каждой производственной и промышленной сфере.

Вся предлагаемая здесь текстильная продукция отличается высоким уровнем качества, надёжностью и износостойкостью, соответствует установленным стандартам, благодаря тому, что сырьё для производства они закупают только у проверенных и надёжных поставщиков.

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Холстопрошивное полотно (ХПП) представляет собой наиболее распространенную разновидность технических материалов, отличающаяся оптимальным уровнем износостойкости, гигроскопичностью, плотностью, а также теплозащтными свойствами.

Данный вид технического полотна нашло широкое применение в бытовой, производственной, промышленной, строительной сферах, а также в ремонте автомобилей. Данный интернет-магазин «ТЕХСАЛФЕТКА» специализируется на изготовлении ХПП и его продаже оптовыми партиями для различных нужд. Специалисты данной компании всегда готовы помочь своим потенциальным покупателям подобрать наиболее подхлдящие изделия по вполне приемлемым ценам.