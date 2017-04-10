Бухгалтерское сопровождение от Аудит-Инвест
В Украине успешно функционирует аудиторская компания «Аудит-Инвест», специализирующаяся на предоставлении услуг по бухгалтерскому сопровождению организаций. Свои услуги данная компания предлагает в Киеве и Днепропетровске. Подробнее о преимуществах сотрудничества с компанией можно узнать на сайте http://audit-invest.com.ua/ua/buh.
Многие владельцы бизнеса понимают, сколько нужно потратить времени, чтобы правильно оформлять все виды документации и передать её в налоговые органы. Даже если в их организации есть свой бухгалтерский отдел, нет гарантии, что не будет ошибок, из-за некомпетентности сотрудников. Восстановление этих ошибок приведёт к может дополнительным денежным затратам.
Данная компания позаботится обо всех необходимых процессах бухучета. Их преимущество заключается в многолетнем опыте работы - они прекрасно осведомлены, как и что нужно сделать, чтобы повысить прибыльность организации. Они с легкостью найдут проблемные стороны в бухгалтерском учете, повысив успешность компании. А стоимость предлагаемых услуг вполне приемлемая.
Сотрудничество с этой аудиторской компанией позволит осуществлять дистанционное управление своим бизнесом и бухгалтерским учетом, а также решать и иные неотложные проблемы самостоятельно.
Компания «Аудит-Инвест» предоставляет следующий ряд преимуществ:
- Профессиональные решения следующих проблем:
- - Налогообложение импортных и экспортных операций при поставке / получении услуг;
- - Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения;
- - Распределение налогового кредита по налогооблагаемым и необлагаемым сделкам;
- - Работа с бюджетными средствами
- Акты без нарушений в ходе проверок регулирующих органов;
- - ГФС, управление трудовыми ресурсами и социальная защита граждан;
- - Пенсионный фонд и все остальные социальные фонды;
- Положительные решения обжаловать акты проверок
- - Аннулирование Акта налоговой проверки;
- - Административная апелляция на областном уровне - полная отмена решения налогового уведомления;
- - Судебная апелляция судов первой инстанции и апелляционная жалоба - аннулирование в полном объеме.
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