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Ремонт iphone 7plus

Айфоны седьмого поколения в настоящее время очень популярны, несмотря на их сравнительно высокую стоимость. Однако, даже при столь высоких эксплуатационных и технических характеристиках, они всё равно, периодически нуждаются в ремонте.

Например, в Киеве можно обратиться за этим в «Service-iphone». Здесь работают квалифицированные специалисты, которые смогут предоставить профессиональную помощь, и восстановить работоспособность гаджета в оперативные сроки, практически в тот же день.

Преимуществом обращения в данную компанию является бесплатная диагностика айфона. Поэтому нет необходимости владельцам пытаться самостоятельно разобраться в неполадках. Ведь внутри данных устройств имеется большое количество клеевых соединений, связывающих между собой важнейшие элементы смартфона. Поэтому, если их случайно повредить, то ремонт обойдется значительно дороже, чем, если сразу обратиться к специалистам.

В сервисном центре «Service-iPhone» - https://service-iphone.com.ua, предлагают услуги по замене стекла айфона седьмого поколения. Ведь нередко гаджеты повреждаются в результате удара или падения. И это приводит к трещинам или сколам на дисплее. Ведь он очень хрупкий. Более того, после ремонта, специалисты этого сервиса установят дополнительное защитное стекло, чтобы сохранить его целостность. Посредством горячего воздуха они осторожно снимут рамку и заменят стекло.

Также, бывают ситуации, когда сломался динамик, микрофон и прочие – то есть, проблемы со звуком. Мастера данного центра в Киеве смогут решить и эту проблему. Они разберут гаджет, почистят звуковую плату. Если отремонтировать не удастся-  то заменят на оригинальную запчасть.

Кроме того, сбои в функционировании седьмого айфона могут быть связаны с перегрузкой памяти, например. И поэтому устройтво работает слишком меленно, и даже может выключаться. Специалисты данного сервисного центра смогут наладить программное обеспечение и скорость запуска систем, в том числе и удалить из них вредоносные файлы.

Желающие заказать ремонт iPhone в Киеве в данном сервисе, могут сделать это, связавшись с ними по контактным данным.

09 апрель 2017 /
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