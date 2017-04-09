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Корпусная мебель на заказ

В настоящее время корпусная мебель пользуется повышенным спросом. Поэтому многие предприятия предлагают её на заказ. Ведь именно такой тип гарнитура и позволяет раскрыть потенциал дома или квартиры на все сто процентов. Ведь она может прекрасно вписаться в интерьер.

Желающие заказать корпусную мебель в Ростове-на-Дону могут сделать это на сайте компании Мебель-Бэст. Специалисты данного предприятия смогут реализовать даже самые смелые решения итерьеров, а также предоставят не только удобный, но и функциональный гарнитур.

После получения заявки на заказ, приезжает замерщик, привозит с собой образцы материалов, из которых в дальнейшем произведут мебель. А также и каталоги, чтобы потенциальные заказчики смогли бы подобрать наиболее подходящее оснащение. Специалист данного предприятия всегда готовы выслушать предпочтения и пожелания своих клиентов, а также учтут все особенности помещения. Далее, они разработают дизайн-проект с визуализацией, чтобы клиент имел чёткое представление о своем будущем гарнитуре, и сказал бы своё мнение об этом. В случае необходимости, можно будет внести некоторые изменения.

Данное предприятие обладает своей собственной производственной базой, и поэтому смогут проконтролировать процесс изготовления на любом этапе. Поэтому будущая мебель будет выполнена в полном соответствии с требованиями технологий, тщательно и аккуратно.

Здесь можно заказать различные атрибуты мебели – кухонные гарнитуры, гостиные, шкафы-купе и прочие. При этом, они могут не только предложить уже готовые варианты, но и по индивидуальным заказам.

Сотрудничество с данной компанией предоставляет немало преимуществ. Ведь они предоставляют следующее:

  • Различные материалы, от бюджетных до самых дорогих. Дело в том, что они изготавливают мебель не только из пород древесины, но и из МДФ и ДСП.
  • Также, здесь широкий ассортимент и отделки мебели – пластик, пленка, покраска и прочие.
  • Качественная фурнитура от ведущих производителей.

Уточнить все детали, а также цены на будущий гарнитур, можно, связавшись с менеджерами данного предприятия по указанным на сайте контактным данным.

09 апрель 2017 /
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