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Экспресс-почта

Каждый отправитель посылки, письма, почты желает, чтобы они дошли до адресата в оперативные сроки. Поэтому, те, кто ценят своё время и время того, кому отправлено письмо, могут заказывать экспресс-почту.

Когда посылка отправляется из одной страны в другую, сложно назвать не то что час доставки, но и день. А компания «Мультипочта» сможет с легкостью назвать час. Благодаря огромному их опыту в области перевозок, а также развитой курьерской службе, они смогут с точностью определить, в каком часу экспресс-посылка прибудет из Москвы.

Экспресс-доставка почты с данной компанией «Мультипочта» осуществляется в крупные города не только нашей страны, но и во многие другие, в том числе и в Европу, США, Канаду и прочие. Специалисты данной компании уверены в том, что желаемый город, куда нужно доставить почту, есть на карте их курьерской службы. Но, всё же, нужно предварительно проконсультироваться у них, уточнить адрес. А они, в свою очередь, разработают наиболее оптимальный маршрут и назовут наиболее подходящее время экспресс-доставки из столицы.

«Мультипочта» предлагает своим потенциальным заказчикам следующие сроки доставки:

  • До десяти часов;
  • До двенадцати часов;

То есть, на протяжении рабочего дня в первый возможный день отправления. Подробнее здесь https://multipochta.su/express-pochta/.

Благодаря услуге экспресс-почты, адресату нет необходимости находиться целый день в ожидании почты. Это удобно также в том случае, если нужно успеть доставить документы ко времени подписания важного договора.

Но предварительно рекомендуем связаться с менеджерами данной экспресс-почты, и назвать им характеристики груза и наиболее желаемое время доставки.

Стоит отметитть, что экспресс-почта в Москве предлагает свои услуги по ценам выше, чем у обычной почты. Иногда  лучше заплатить не только за срочность, но и за полную точность по времени. Коме того, в стоимость доставки могут входить и расходы на оформление документов для таможни по согласованию с заказчиками.

Окончательная стоимость экспресс-отправки будет зависеть и от объема, веса посылки. Но, всё же, стоимость услуг в «Мультипочте» сравнительно ниже, чем у их конкурентов.

09 апрель 2017 /
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