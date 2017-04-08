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Хайп проекты: что это такое?

Хайп проекты представляют собой финансовые пирамиды, которых на просторах сети интернет представлено огромное количество. Многим знакомы яркие рекламы, обещающие огромную прибыль за самый короткий период времени. Даже утверждается, что все эти компании являются абсолютно легальными, и существуют в реальности.

Такие проекты условно разделяются на три вида:

  • Имеющие низкий процент. У них самый маленький процент прибыли, но такие проекты серьезно подготавливаются заранее, чтобы у людей, инвестирующих в них свои финансы, было как можно меньше сомнений. Участвовать в них, чаще всего нет смысла, можно лишь потерять большие суммы. Поэтому, перед тем, как вступить в такой проект следует взвесить все риски. Результат получить можно будет лишь спустя несколько месяцев после того, как был сделан вклад.
  • Имеющие средний процент. Такие проекты, при условии, что они сделаны качественно, позволяют получать прибыль довольно за небольшой период времени.
  • Имеющие высокий процент или фаст хайп. В таких проектах высокая прибыль может быть получена за самое минимальное время. Но, важно учесть, что это самые рискованные пирамиды на просторах интернета.

Сценарий работы проектов

Начинается он с того, что некий администратор подготавливает и запускает сайт. Проводит большую рекламную компанию, тем самым привлекая поток инвесторов. Далее, ему необходимо тщательно отслеживать поток поступающих финансов. Но, в тот момент, когда задолженности перед инвесторами начинают превосходить суммы новых вложений, проект начинают закрывать. И новички, только пришедшие в проект, остаются в минусе.

Суть хайпа заключается в том, чтобы успеть получить для себя прибыль. Обычно это происходит в определенный период между открытием проекта и моментом, когда он начинает набирать обороты. Таким образом, можно свой вклад увеличить в два, а иногда и в три раза.

При помощи хайп проектов можно заработать неплохие суммы. Но, для этого необходимо из новичка превратиться в профессионала, потерять не мало финансов и времени, чтобы набраться опыта. А еще, можно обзавестись опытным наставником, который всегда придет на помощь, научит все просчитывать и взвешивать все риски.   

08 апрель 2017 /
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