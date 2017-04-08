Что мы знаем о Южной Осетии?

Раньше в данной стране туристическая сфера была сильно развита. Но, из-за прошедшей войны, к сожалению, пришла в упадок. Однако, страна имеет большие перспективы для развития туристического сектора. Опасаться за обстановку в стране сейчас не стоит и можно провести отличный отдых. Именно в Южной Осетии красота уникальной природы точно не сможет никого оставить равнодушным.

Как добраться?

Добраться до страны получится лишь на автомобильном транспорте и только со стороны России. Воздушного и железнодорожного сообщения со страной на данное время нет. Такое путешествие будет проходить по горному серпантину, где можно полюбоваться красотами гор, лесов и рек.

Особенности страны

Именно в этой стране находится большое количество кристальных родников и живописных ущелий. А также, панорама восхитительных гор и чистейший воздух.

Тем, кто хочет, находясь на отдыхе, еще и подправить здоровье следует отправляться в водолечебницы. Именно там, вдали от городской суеты, среди горных ущелий и лесов, есть возможность пройти профилактическое лечение, принимать минеральные ванны и пить воду из целебных источников. Например, можно посетить такие комфортабельные лечебницы, как Лесе или Нагутни.

Посетив столицу страны – Цхинвале стоит осмотреть архитектурные памятники. Церковь св. Георгия насчитывает двухсотлетнюю историю, еще примечательной является церковь успения Богоматери.

Любителям активного отдыха рекомендуется совершить поход по неповторимому Ксанскому ущелью.

Отправляясь в Дзауский район можно посетить множество археологических объектов. Например, места древних стоянок, курганы, пещеры и городища.

Особенности кухни

Национальные блюда имеют свою историю еще с давних времен, когда древнее население вело кочевой образ жизни. На каждом столе обязательно должны присутствовать пироги, которые могут быть приготовлены с самыми различными начинками. Очень популярно местное пиво, производимое на основе родниковой воды. Основой всей кухни считается мясо, в отварном виде, которое подается совместно со сметанным соусом. Также, местное население готовит очень вкусный шашлык. Стоит отметить и известный осетинский сыр.

Телефонный справочник содержит все необходимую информацию. В нем собраны номера телефонов и координаты всех необходимых учреждений.