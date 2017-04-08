Скидочные акции и их виды

Каждый посетитель магазина хотя бы раз в своей жизни сталкивался с акциями и скидками. Такие мероприятия магазины проводят с целью увеличения дохода. Существует несколько видов акций и скидок.

Виды скидок:

Сезонная распродажа. Самый распространенный вид акций и скидок. Снижение цен в данном случае обусловлено желанием магазина иметь положительную динамику продаж. Низкие цены всегда привлекают внимание покупателей, и увеличивают шансы на быструю распродажу товара. Сезонные акции и скидки особенно актуальны и востребованы в магазинах одежды, так как в определенный сезон потребителя интересует конкретный вид одежды;

Уценивая товара. Скидки на товар могут наблюдаться в случае наличия на продукции дефектов. Нередко скидки применяются во время возврата товара потребителем. В такой ситуации скидка распространяется не на возвращенный товар, а на другой предложенный продавцом покупателю вместо возвращенного;

Накопительные акции. Такие скидочные акции предоставляются клиенту посредством дисконтной карты. На карту производится накопление скидок в процессе покупок товаров;

Поощрительная акция. Время от времени в магазинах действуют акции следующего содержания: купи один товар одной группы и получи скидку на товар другой;

Временные скидки. Встречаются скидки, действующие в магазине в строго отведенные часы. Как правило, временный интервал их действия составляет не более 3- 4 часов. Подход действенный, так как не только увеличивает обороты товара, но и привлекает новых покупателей;

Подарочные скидки. Являются неким поощрение за приобретение товара. Поощрением может быть получение в подарок рекламируемого магазином товара или же получение второго экземпляра покупаемого товара;

Скидка по случаю оплаты товара. Скидки подобного рода не часто встречаются в магазинах, однако они есть. В одних случаях скидки действуют в момент оплаты товара наличными средствами, в других, если оплата произведена банковской картой.

Однако акции и скидки могут касаться определенной даты или группы лиц. Например: