О проекте| Контакты| Реклама
» » Ставропольский край жемчужина России

Ставропольский край жемчужина России

Ставропольский край не только уникален своей природой и достопримечательностями, он так же является одним из важных регионов России. Большое количество населенных пунктов. Среди них знаменитые курорты, которые приносят отменное здоровье своими лечебными грязями, горячими источниками и полезными минеральными водами Кисловодска и Пятигорска.
Урожайные земли Ставропольского края снабжают многие регионы страны своей сельскохозяйственной продукцией. Наряду с этим в регионе развиты - скотоводство, пчеловодство, виноградарство и птицеводство.
К главным и необходимым предприятиям края относятся:

  • Ставропольская ГРЭС
  • Кубанская ГЭС - 4
  • ОАО «РусГидро».
  • Обширно развита инфраструктура Ставропольского края.

Любой из населенных пунктов обеспечен всеми необходимыми условиями для жизни людей. В их состав входят:

  • Здоровье населения поддерживают медицинские центры
  • Больницы и поликлиники
  • Диспансеры и стоматологические клиники.
  • Детские медицинские услуги в полном объеме оказывают надлежащую помощь.
  • Наличие аптек и магазинов медтоваров всегда наполнены необходимым ассортиментом.

Общественные и социальные организации заботятся об обеспечении населения доступами к интернет-порталам и СМИ.
Особое место в крае занимает город Пятигорск. Большое количество путеводителей всегда находят свое применение у туристов. В них указаны адреса и телефоны, схемы проезда до интересующих мест и достопримечательностей не только Пятигорска, но и всего Северного Кавказа. Путеводитель www.pyatigorskgid.ru устроен так, что с легкостью можно найти любую информацию. Удобные рубрики обеспечивают возможностью быстрого нахождения необходимого ориентира.
Электронный путеводитель Пятигорскгид производит постоянные обновления, которые содержат только достоверные источники информации. В них учтены изменения в базах путеводителя для того, чтобы каждый турист мог без особых затруднений найти любую информацию в достижении того либо другого результата.
Хочется сделать особый акцент на возможностях электронного гида Пятигорска, так как его главные разделы оказывают помощь в любом аспекте нахождения разного рода объектов, расположенных в Ставропольском крае.

08 апрель 2017 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Максимум информации о скидках
Хочу все знать

Максимум информации о скидках

Услышав о скидках в любимом магазине или другом нужном заведении, для любого человека это как бальзам на душу. Скидок не чурается никто.
Информация обо всем на одном интернет-портале
Хочу все знать

Информация обо всем на одном интернет-портале

Активная жизнь в быстротечном мире часто требует своевременной и детальной информации о самых разных вещах. Это касается всего: начиная от развлечений и путешествий, и заканчивая самыми тяжелыми
Лечение онкологии в Израиле
Хочу все знать

Лечение онкологии в Израиле

Как известно, человеческое здоровье это довольно хрупкая вещь к которой следует подходить очень внимательно. Ярким доказательством этого является тот факт, что даже люди обладающие от природы крепким
Интернет-магазин Пампик
Хочу все знать

Интернет-магазин Пампик

Любая мама и папа для своего чада не жалеют ни сил, ни времени, ни денег, покупая только качественные продукты детского питания и предметы одежды для малышей.
Группа Новые Самоцветы
Хочу все знать

Группа Новые Самоцветы

Коллектив «Новые Самоцветы» состоит только из профессиональных исполнителей, которые имели до этого опыт пения на большой сцене.
Города Шри-Ланки
Хочу все знать

Города Шри-Ланки

Перед тем как отправиться отдыхать в ту или иную страну, не лишним будет заглянуть в путеводитель и ознакомиться с некоторыми данными страны вашего пребывания во время отпуска.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Советские и Российские фильмыСамые популярные мессенджерыКакую китайскую шину поставить на грузовой автомобильПокупать провода лучше в АГАРТАктивация windows 7Покупаем мяч для игры в волейболЭлектроинструмент и пневмоинструмент от МетабоОсновные критерии выбора телескопического погрузчика
Свежие Статьи
Толкование сновидений

Толкование сновидений

Коммерческий космос

Коммерческий космос

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Причины обратиться за помощью в агенства недвижимости

Главная Реклама RSS О нас
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+