Ставропольский край жемчужина России
Ставропольский край не только уникален своей природой и достопримечательностями, он так же является одним из важных регионов России. Большое количество населенных пунктов. Среди них знаменитые курорты, которые приносят отменное здоровье своими лечебными грязями, горячими источниками и полезными минеральными водами Кисловодска и Пятигорска.
Урожайные земли Ставропольского края снабжают многие регионы страны своей сельскохозяйственной продукцией. Наряду с этим в регионе развиты - скотоводство, пчеловодство, виноградарство и птицеводство.
К главным и необходимым предприятиям края относятся:
- Ставропольская ГРЭС
- Кубанская ГЭС - 4
- ОАО «РусГидро».
- Обширно развита инфраструктура Ставропольского края.
Любой из населенных пунктов обеспечен всеми необходимыми условиями для жизни людей. В их состав входят:
- Здоровье населения поддерживают медицинские центры
- Больницы и поликлиники
- Диспансеры и стоматологические клиники.
- Детские медицинские услуги в полном объеме оказывают надлежащую помощь.
- Наличие аптек и магазинов медтоваров всегда наполнены необходимым ассортиментом.
Общественные и социальные организации заботятся об обеспечении населения доступами к интернет-порталам и СМИ.
Особое место в крае занимает город Пятигорск. Большое количество путеводителей всегда находят свое применение у туристов. В них указаны адреса и телефоны, схемы проезда до интересующих мест и достопримечательностей не только Пятигорска, но и всего Северного Кавказа. Путеводитель www.pyatigorskgid.ru устроен так, что с легкостью можно найти любую информацию. Удобные рубрики обеспечивают возможностью быстрого нахождения необходимого ориентира.
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