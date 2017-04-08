Ставропольский край жемчужина России

Ставропольский край не только уникален своей природой и достопримечательностями, он так же является одним из важных регионов России. Большое количество населенных пунктов. Среди них знаменитые курорты, которые приносят отменное здоровье своими лечебными грязями, горячими источниками и полезными минеральными водами Кисловодска и Пятигорска.

Урожайные земли Ставропольского края снабжают многие регионы страны своей сельскохозяйственной продукцией. Наряду с этим в регионе развиты - скотоводство, пчеловодство, виноградарство и птицеводство.

К главным и необходимым предприятиям края относятся:

Ставропольская ГРЭС

Кубанская ГЭС - 4

ОАО «РусГидро».

Обширно развита инфраструктура Ставропольского края.

Любой из населенных пунктов обеспечен всеми необходимыми условиями для жизни людей. В их состав входят:

Здоровье населения поддерживают медицинские центры

Больницы и поликлиники

Диспансеры и стоматологические клиники.

Детские медицинские услуги в полном объеме оказывают надлежащую помощь.

Наличие аптек и магазинов медтоваров всегда наполнены необходимым ассортиментом.

Общественные и социальные организации заботятся об обеспечении населения доступами к интернет-порталам и СМИ.

Особое место в крае занимает город Пятигорск. Большое количество путеводителей всегда находят свое применение у туристов. В них указаны адреса и телефоны, схемы проезда до интересующих мест и достопримечательностей не только Пятигорска, но и всего Северного Кавказа. Путеводитель www.pyatigorskgid.ru устроен так, что с легкостью можно найти любую информацию. Удобные рубрики обеспечивают возможностью быстрого нахождения необходимого ориентира.

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