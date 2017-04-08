Абхазия глазами туристов

Эта небольшая, но в тоже время прекрасная и гордая страна в последнее время начала привлекать немало туристов. А раньше, чтобы получить путевку на отдых в Абхазии приходилось отстаивать огромные очереди. В стране с тех пор мало, что поменялось. По-прежнему везде произрастают ароматные кипарисы изумрудного оттенка и пинии, а также производится очень вкусное вино.

С каждым годом улучшается инфраструктура отелей и курортов. Отдых в данной стране вполне приемлемый по стоимости, поэтому есть возможность насладиться живописными просторами Абхазии, потратив совсем немного средств.

Когда отправиться на отдых?

Самым благоприятным периодом можно назвать с мая по октябрь. А любителям бархатного сезона стоит отправиться на отдых в начале осени. Тем, кто путешествует с детьми, особенного маленькими, самым лучшим периодом можно назвать середину сентября. Именно в это время солнечные лучи уже не так горячо греют, а морская вода прогревается до очень теплой температуры.

В зимнее время на морском побережье не бывает минусовых температур. Из-за высоких гор, окружающих страну, зима довольна теплая. Больше всего осадков приходится на весну и осень. Даже в летнее время, когда отдыхающие наслаждаются пляжным отдыхом, высоко в горах всегда лежит снег.

Что привезти из страны?

Конечно же, первое место среди покупок занимает вино местного производства, которое ценится истинными гурманами. Также, можно обратить внимание на чаи, которые произрастают на огромных плантациях, специи, табак, мед и чурчхелу.

Что посетить?

Это зависит от того, в каком регионе проходит отдых. В Гагре стоит посмотреть на красивую крепость Абаата. Монастырь, расположенный в пещере находится в Отхаре. Новый Афон привлекает туристов неповторимыми пещерными комплексами и монастырями. Стоит обязательно посетить озеро Рица, известное во всем мире. Вокруг него расположились минеральные источники, реки и древние постройки.

Где отдыхать?

В Абхазии довольно много небольших отелей, которые были реконструированы из старых пансионатов. Также, можно воспользоваться предложениями частного сектора. Многие владельцы квартир могут сдать жилье в аренду на самые различные сроки.

Более подробную информацию можно получить на сайте abkhaziya.spr.ru. Также, там указаны все организации и полезные номера телефонов.