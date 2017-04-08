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Грузия для туристов

Эта горная страна расположилась в Закавказье, в ее западной и центральной части. Несмотря на то, что Грузия по своей площади небольшая, климат в ней разнообразный и отличается в зависимости от региона. Так, например, зимой в Батуми бывает плюс 6 градусов, а в Сванетии до минус 20. Регионы, расположенные близко к морю, считаются самыми теплыми как в зимний период, так и в летний.

Когда стоит поехать на отдых?

Это зависит от того, какой вид отдыха приходится по душе. Тем, кто предпочитает кататься на горных лыжах, лучше всего отправиться в путешествие будет с декабря до марта. Особенно популярны такие курорты, как Бакуриани и Гудаури.

Любителям моря стоит планировать свой отдых в летние месяца. Особенно большой поток отдыхающих наблюдается в августе, а также, в сентябре. Если ехать позже, то море может быть достаточно прохладное.

Почему стоит посетить Грузию?

  • Гостеприимная атмосфера в стране
  • Необычайно вкусная национальная кухня, которую обязательно стоит попробовать
  • Насладиться отдыхом на черноморском побережье
  • Полюбоваться живописным видом кавказских гор

Какие цены на отдых в Грузии? 

Данная страна отличается довольно стабильными ценами в различных сферах жизни. Их нельзя назвать очень высокими. Все зависит лишь от того, как и где отдыхать. Цены на общественный транспорт, проживание и еду вполне приемлемые. Но, до некоторых мест, которые хочется посетить, добираться придется либо на такси, либо на автомобиле. Поэтому общие расходы на путешествие могут увеличиться.

Какие типы жилья доступны в стране?

Отправляясь на отдых можно заранее предусмотреть вопрос с жильем. Забронировать его можно при помощи интернета или позвонив по телефонам. Также, следует учесть, что в летний период лучше предварительно сделать резервацию, потому что, приехав на место свободного жилья, может не оказаться. Особенно в таких регионах, как Батуми, Кутаиси или Тбилиси. К тому же, заранее определиться с жильем и забронировать его, поможет, оказавшись на месте не тратить большое количество времени на его поиск.

Остановиться на отдых можно в бюджетных гэстхаусах, которые напоминают европейские хостелы, в более комфортных отелях, но стоимость у них будет немного выше, или посуточно снимать квартиру, что очень удобно, если путешествие проходит всей семьей.

08 апрель 2017 /
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