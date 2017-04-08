Выбираем металлические двери

Перед тем, как начать выбирать надежные двери для своего жилища следует определиться с производителем. На современном строительном рынке сейчас представлено множество фирм, которые изготавливают двери. Покупку необходимо делать у надежного производителя, который имеет необходимые сертификаты и разрешения на изготовление конструкций. Важно это для того, чтобы первым делом была выполнена качественная работа по производству и установке двери, а затем, при необходимости, мог быть произведен ремонт. Также, на всю продукцию должна быть выдана гарантия.

Качественный производитель сможет не только помочь выбрать самую подходящую модель, но и правильно установит ее. Также, перед началом работ опытные мастера произведут все необходимые замеры.

Именно входная дверь играет самую большую роль в безопасности жилища. И выбирая ее, владельцы домов хотят быть уверенными в том, что их имущество будет находиться в безопасности.

Большое значение имеет качество замка, ведь он должен обеспечить надежную защиту. По этой причине, при покупке двери стоит узнать про производителя замка. Также, будет лучше устанавливать два замка. Во-первых, если один выйдет из строя, то до ремонта можно закрывать дверь на второй, в во-вторых, это еще дополнительная защита жилища от грабителей.

Следует обращать внимание на устойчивость дверей к перепадам температур. Важно это для того, чтобы конструкция могла нормально функционировать при любых погодных условиях. Особенно это важно для зимнего периода, когда снаружи помещения дверь может замерзнуть, а внутри – начинает скапливаться конденсат, и открыть ее будет не простой задачей.

Качественные двери должны шумоизоляцию и теплоизоляцию. Тогда в жилище не будет сквозняков и шума, доносящегося с улицы или лестничной площадки.

Для обеспечения дополнительной безопасности следует обращать внимание на модели дверей, которые оснащены дополнительными петлями, специальными накладками, противосъемными штырями и другими приспособлениями.

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