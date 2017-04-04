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Как открыть расчетный счет в банке

Как открыть расчетный счет в банке

 

Открытие расчетного счета в банке – это открытие учетной записи, которую банк использует для учета денежных операций клиентов. Текущее состояние расчетного счета, как правило, соответствует сумме денежных средств, принадлежащих клиенту. Обычно такие счета не используют с целью получения дохода или процентов, или с целью сбережений. Основная цель расчетного счета – это надежный и быстрый доступ к средствам по первому требованию через разнообразные каналы передачи распоряжений.

Открыть счет в банке – это пятый шаг после регистрации ООО.

 

Документы для открытия расчетного счета в банке (Подробнее читайте здесь https://tengribank.kz/retail/otkrytie-scheta-v-banke):

  • имеющиеся на руках документы из налоговой;
  • решение о создании (протокол общего собрания учредителей); 
  • приказ о назначении Генерального директора и главного бухгалтера; 
  • список участников ООО, даже если есть только единственный участник; 
  • копия устава, заверенная у нотариуса;
  • информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
  • выписка из ЕГРЮЛ. Обычно банки требуют выписку с датой не ранее 1-го месяца до дня её предоставления в банк;
  • документы, подтверждающие местонахождения фирмы. Требования к этой категории документов в каждом банке разные: иногда достаточно заполнить письмо по форме банка с указанием места нахождения организации, иногда нужно предоставить договор аренды (субаренды) помещения и документ собственника помещения. Но некоторые банки вообще не требуют подтверждать адрес;
  • документы, подтверждающие постановку на учет во внебюджетных фондах – ФСС и ПФР. С 2010 г. некоторые кредитные организации стали требовать при открытии счета именно такие документы.

После регистрации ООО вслед за предоставлением документов в банке выдадут карточку с образцами подписей и печати, несколько анкет, договор и заявление, – это всё необходимо заполнить. Карточка с образцами подписей и печати заверяется нотариально. Только после этого можно подписываться и ставить на ней печать. Все эти документы следует отнести в банк.

04 апрель 2017 /
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