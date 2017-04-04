Как открыть расчетный счет в банке

Открытие расчетного счета в банке – это открытие учетной записи, которую банк использует для учета денежных операций клиентов. Текущее состояние расчетного счета, как правило, соответствует сумме денежных средств, принадлежащих клиенту. Обычно такие счета не используют с целью получения дохода или процентов, или с целью сбережений. Основная цель расчетного счета – это надежный и быстрый доступ к средствам по первому требованию через разнообразные каналы передачи распоряжений.

Открыть счет в банке – это пятый шаг после регистрации ООО.

Документы для открытия расчетного счета в банке (Подробнее читайте здесь https://tengribank.kz/retail/otkrytie-scheta-v-banke):

имеющиеся на руках документы из налоговой;

решение о создании (протокол общего собрания учредителей);

приказ о назначении Генерального директора и главного бухгалтера;

список участников ООО, даже если есть только единственный участник;

копия устава, заверенная у нотариуса;

информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;

выписка из ЕГРЮЛ. Обычно банки требуют выписку с датой не ранее 1-го месяца до дня её предоставления в банк;

документы, подтверждающие местонахождения фирмы. Требования к этой категории документов в каждом банке разные: иногда достаточно заполнить письмо по форме банка с указанием места нахождения организации, иногда нужно предоставить договор аренды (субаренды) помещения и документ собственника помещения. Но некоторые банки вообще не требуют подтверждать адрес;

документы, подтверждающие постановку на учет во внебюджетных фондах – ФСС и ПФР. С 2010 г. некоторые кредитные организации стали требовать при открытии счета именно такие документы.

После регистрации ООО вслед за предоставлением документов в банке выдадут карточку с образцами подписей и печати, несколько анкет, договор и заявление, – это всё необходимо заполнить. Карточка с образцами подписей и печати заверяется нотариально. Только после этого можно подписываться и ставить на ней печать. Все эти документы следует отнести в банк.