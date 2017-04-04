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Кожаные чехлы на iphone 6 от лучшего интернет магазина

Iphone 6 – дорогостоящая покупка, которая порадует своего обладателя не только привлекательным внешним видом, но и прекрасным функционалом. Приобретают данный телефон не только потому, что он действительно функциональный и практичный, но и потому, что он имеет прекрасный внешний вид, который демонстрирует статусность своего обладателя. Именно поэтому, покупая сверкающую новинку iphone 6, стоит задуматься и о надежной защите для него.

От каких проблем стоит защищать iphone 6

Современные смартфоны не могут противостоять трем основным повреждениям: царапины, сколам и трещинам.

чехлы для айфон 6 http://ichehol.com.ua/iphone-6-flip-fashion-kozhaniy-krasniy.htmlЦарапины – самое популярное повреждение, которое устранить практически невозможно, а появиться оно может уже на следующий день после приобретения. Безусловно, одна царапина не слишком серьезно испортит обладателю iphone 6 настроение. Однако если через некоторое время телефон в прямом смысле слова будет иметь оформление «в полосочку», а полоски и будут являться царапинами, то ни о какой статусности говорить не приходится. Важно понимать, что царапины могут появиться, даже если телефон ни разу не упал, а просто мирно лежал в сумочке рядом с ключами или же украшениями.

Для того чтобы эффективно защитить смартфон от появления неприятного декора, стоит использовать кожаный чехол и он в этом плане в авторитете. Все дело в том, что такие модели идеально обеспечивают защиту аппарату со всех сторон. Однако многим такой вариант не подходит, так как модель имеет дополнительную крышку, но если

купить кожаный чехол на айфон 6

выполненный дизайнером, можно смело забыть о царапинах и других повреждениях, а также придать своему смартфону еще более привлекательный внешний вид.

Возможные повреждения без чехла на айфон 6 

Сколы – эти повреждения появляются со временем, и обезопасить от них поможет именно чехол, и именно кожаный. Все дело в том, что такой вариант защиты охватывает всю боковую поверхность телефона, где и появляются сколы. Можно использовать и пластиковый вариант чехла, но в этом случае сколы будут появляться на нем и придется часто менять защитный чехол.

Трещины – этот вид повреждения очень опасен не только для внешнего вида, так как не заметить трещину на телефоне невозможно, но и для функциональных качеств. На самом деле появление трещины чревато тем, что через них внутрь аппарата может поступать пыль, грязь и влага, что повреждает хрупкие механизмы внутри аппарата.

Для того чтобы обеспечить аппарату надежную защиту от трещин, опять же в приоритете кожаные модели чехлов. Связано это с тем, что при падении кожа существенно компенсирует удар, принимая его на себя и сама практически не деформируется. В сравнении с пластиковым вариантом, скорее всего, что при сильном ударе разобьется именно чехол и придется искать новый вариант. Силиконовый чехол способен защитить iphone 6 от ударов, но только незначительных и с малой высоты.

Какой бы чехол не был выбран для защиты iphone 6, не использовать его не рекомендуется, особенно если аппарат постоянно находится в рабочем состоянии и не выпускается из рук. Повреждения могут не только испортить внешний вид, но и работоспособность.

04 апрель 2017 /
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