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Что делать, если Битсы не подключаются к компьютеру?

Стильные, надежные стереонаушники производства компании Beats Electronics высоко ценятся меломанами во всем мире. Они делают жизнь проще, открывают перед нами чарующий мир высококачественной музыки. Используя их, можно прослушивать любимые композиции прямо за компьютером, не создавая дискомфорта для окружающих, слушать любимые треки при использовании общественного транспорта либо же принимать участие в компьютерной игре.

К числу лучшей аудиотехники многие справедливо относят уникальные Битсы от Доктора Дре, эта продукция обладает отличным качеством при весьма доступной цене. Все девайсы этой марки отличаются надежностью, но даже они могут быть подвержены поломкам. Одной из наиболее распространенных неполадок является отказ устройства налаживать связь с компьютером, даже при подключенном штекере.

Почему ПК или ноутбук «не видит» Битсы?

Эта проблема может встретиться у абсолютно любого устройства Monster Beats, даже наушники беговые периодически приходится подключать к персональному или переносному компьютеру. Происходит это нечасто, однако проблема способна доставить немало неудобств. Справиться с ней достаточно просто, но для этого нужно правильно диагностировать источник неполадки, чтобы избавиться от нее. Чаще всего причина носит аппаратный характер, это значит, что проблемы следует искать в самой операционной системе. Есть несколько возможных причин:

  • Система не предусматривает возможности подключения через передний выход. Устранить неисправность легко – откройте приложение настройки звука, а затем активируйте «возможность подключения выхода на передней панели». После этого звук должен восстановиться;
  • Пользователям Windows 8 нужно правильно настроить наушники, перейдя в раздел «Звук». Просто выберите подходящий девайс по умолчанию, как правило это решает проблему;
  • Отсутствие подключения к материнской плате. Если предыдущие манипуляции не оказали позитивного эффекта, нужно разобрать системный блок и убедиться, что разъем звуковой карты подключен.

Есть и такой вариант – штекер самих Битсов получил «несовместимые с жизнью» повреждения, но это можно увидеть невооруженным глазом. Выход – полная замена кабеля. На сайте БестБитс можно найти все необходимое. Больше не нужно печально смотреть на ценники – оригинальный шнур, дополненный разъемами, предлагается здесь на самых выгодных условиях. Убедитесь, что ваши Битсы исправны, подключив их к другому устройству.

Нет подключения к телефону

Неполадки случаются и у пользователей мобильных устройств. Как показывает практика, нарушение связи вероятнее всего является причиной нарушения работы самой гарнитуры или гнезда для разъема. О будущих проблемах могут свидетельствовать скрипы, шорохи, возникающие при соединении, телефон нужно сдать на ремонт, если для подключения нужно придерживать штекер. Нередко причина неполадки банально проста – гнездо может забиться мусором, препятствуя контакту.

03 апрель 2017 /
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