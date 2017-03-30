В последние несколько лет на рынке мобильных приложений появляется множество сервисов для обмена короткими сообщениями через интернет. Привычные SMS уходят постепенно в прошлое. Некоторые мессенджеры позволяют отправлять не только текстовые, но и голосовые сообщения, имеют функции видеосвязи, передачи файлов, создания групповых чатов и другие. Среди большого количества мессенджеров новичку будет сложно выбрать для себя наиболее подходящий.

В данном сравнительном обзоре рассмотрим самые популярные мессенджеры сегодня.

Это самое распространенное и простое бесплатное приложение для бесплатных аудио- и видеозвонков, отправки текстовых и голосовых сообщений, передачи файлов (более миллиарда пользователей). Сервис автоматически добавляет в контакты пользователей из телефонной книги мобильного устройства благодаря привязке к номеру телефона.

WhatsApp поддерживает iOS, Андроид, WP, BlackBerry, Symbian S40/S60, Web (только при наличии мобильного приложения).

Во многом похож на WhatsApp, авторизация также происходит по номеру телефона. Включает личный чат, тематические паблик-чаты, групповые чаты, бесплатные звонки через интернет, а также звонки на обычные номера при помощи Viber Out (платно). Имеются видеозвонки, голосовые сообщения, стикеры для общения в чате. Считается, что Viber - лучший мессенджер для Андроид.

Можно установить на платформы iOS, Андроид, WP, Windows, OS X и Linux.

3.Telegram

Мессенджер от Павла Дурова быстро набрал популярность не только в России. Это самый защищенный мессенджер на сегодняшний день. Из функций имеются отправка текстовых и голосовых сообщений, файлов, геолокации, общение в групповых и публичных чатах, возможность покупки ботов, которые будут делать опросы и анонсы событий. В Telegram не доступны звонки.

Поддерживает iOS, Android, WP, Windows, OS X, Linux, Web.

4. Skype

Ключевой функцией Skype является аудио- и видеосвязь. Также есть чат, отправка фото и видео, групповые чаты и видеоконференции до 25 человек. Авторизация проходит по электронной почте, синхронизация со списком контактов здесь отсутствует.

Доступно на iOS, Android, WP, BlackBerry, Windows, OS X, Linux, Web, SmartTV, Xbox One, PS Vita.

5. Google Hangouts

Приложение от Google поддерживает аудио- и видеосвязь, а также чат. Файлы отправляются через Google Drive. Имеется онлайн-трансляция видеоконференций в YouTube.

Hangouts устанавливается на iOS, Android, Chrome, Web.

6. Snapchat

Сервис обмена фото и видео с подписями ("снэпами"), которые самоуничтожаются после прочтения. Есть возможность публичного вещания. Интерфейс его не похож на все предыдущие, переключение между экранами происходит с помощью свайпов.

Snapchat используется исключительно с мобильных девайсов на платформах iOS и Android.

Итог

В целом, у каждого из рассмотренных мессенджеров есть свои преимущества. У обычного пользователя, как правило, установлен один или несколько из представленных мессенджеров, все зависит от личных предпочтений и круга общения.

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