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Масляные фильтры в интернет-магазине «На ходу»

Масляной фильтр имеет огромное значение для надежной работы двигателя и предназначается для многих целей, к которым относятся:

  • Уменьшение шума в моторе;
  • Охлаждение трущихся деталей мотора;
  • Создание масляной пленки, которая будет препятствовать трению между поршнями и гильзами цилиндров;
  • Очистка от элементов ржавчины, грязи, пыли и металлических крошек.

Масляные фильтры для двигателей автомобилей не являются универсальными. Они подбираются напрямую, в зависимости от марки автомобиля и конструкции двигателя. Все они классифицируются в лабораториях и маркируются. Они отличаются по следующим разновидностям:

  • Полнопоточные – пропускают весь объем закачанной жидкости.
  • Частичнопоточные – пропускают только часть масла, и поэтому процесс повторяют по несколько раз, что в свою очередь, повышает степень фильтрации.
  • Комбинированные. Обладают совмещенной конструкцией, что позволяет максимально качественно профильтровать масло. Данная разовидость фильтров актуальна для двигателей грузовых автотранспортных средств и крупной строительной техники.

Масляные фильтры также подразделяются на разборные и неразборные – каждый из которых соответсвует автомобилям определённых марок.

А где же можно приобрести качественные и надежные масляные фильтры? Напрмиер, в интернет-магазине «На ходу». Здесь - http://na-hodu.com.ua, каждый потенциальный заказчик сможет подобрать для себя масляной фильтр в зависимости от марки автотранспортного средства.

Данная компания предоставляет немалый ряд преимущств к которым относятся следующие:

  • Здесь предлагаются только качественые изделия от ведущих мировых производителей;
  • Предлагаемая продукция обладает всеми необходимыми сертификатами и разрешением к эксплуатации;
  • В каталоге данного интернет-магазина предоставляет широкий ассортимент продукции, и поэтому каждый автовладелец сможет подобрать для себя наиболее подходящие. Для этого достаточно будет ввести в специальной онлайн-форме основные данные автомобиля (марку, модель, год выпуска). Если же потенциальный заказчик не сможет найти подходящие – то менеджеры компании всегда готовы помочь в этом.
28 март 2017 /
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