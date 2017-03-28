Масляные фильтры в интернет-магазине «На ходу»
Масляной фильтр имеет огромное значение для надежной работы двигателя и предназначается для многих целей, к которым относятся:
- Уменьшение шума в моторе;
- Охлаждение трущихся деталей мотора;
- Создание масляной пленки, которая будет препятствовать трению между поршнями и гильзами цилиндров;
- Очистка от элементов ржавчины, грязи, пыли и металлических крошек.
Масляные фильтры для двигателей автомобилей не являются универсальными. Они подбираются напрямую, в зависимости от марки автомобиля и конструкции двигателя. Все они классифицируются в лабораториях и маркируются. Они отличаются по следующим разновидностям:
- Полнопоточные – пропускают весь объем закачанной жидкости.
- Частичнопоточные – пропускают только часть масла, и поэтому процесс повторяют по несколько раз, что в свою очередь, повышает степень фильтрации.
- Комбинированные. Обладают совмещенной конструкцией, что позволяет максимально качественно профильтровать масло. Данная разовидость фильтров актуальна для двигателей грузовых автотранспортных средств и крупной строительной техники.
Масляные фильтры также подразделяются на разборные и неразборные – каждый из которых соответсвует автомобилям определённых марок.
А где же можно приобрести качественные и надежные масляные фильтры? Напрмиер, в интернет-магазине «На ходу». Здесь - http://na-hodu.com.ua, каждый потенциальный заказчик сможет подобрать для себя масляной фильтр в зависимости от марки автотранспортного средства.
Данная компания предоставляет немалый ряд преимущств к которым относятся следующие:
- Здесь предлагаются только качественые изделия от ведущих мировых производителей;
- Предлагаемая продукция обладает всеми необходимыми сертификатами и разрешением к эксплуатации;
- В каталоге данного интернет-магазина предоставляет широкий ассортимент продукции, и поэтому каждый автовладелец сможет подобрать для себя наиболее подходящие. Для этого достаточно будет ввести в специальной онлайн-форме основные данные автомобиля (марку, модель, год выпуска). Если же потенциальный заказчик не сможет найти подходящие – то менеджеры компании всегда готовы помочь в этом.
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