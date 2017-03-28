Масляные фильтры в интернет-магазине «На ходу»

Масляной фильтр имеет огромное значение для надежной работы двигателя и предназначается для многих целей, к которым относятся:

Уменьшение шума в моторе;

Охлаждение трущихся деталей мотора;

Создание масляной пленки, которая будет препятствовать трению между поршнями и гильзами цилиндров;

Очистка от элементов ржавчины, грязи, пыли и металлических крошек.

Масляные фильтры для двигателей автомобилей не являются универсальными. Они подбираются напрямую, в зависимости от марки автомобиля и конструкции двигателя. Все они классифицируются в лабораториях и маркируются. Они отличаются по следующим разновидностям:

Полнопоточные – пропускают весь объем закачанной жидкости.

Частичнопоточные – пропускают только часть масла, и поэтому процесс повторяют по несколько раз, что в свою очередь, повышает степень фильтрации.

Комбинированные. Обладают совмещенной конструкцией, что позволяет максимально качественно профильтровать масло. Данная разовидость фильтров актуальна для двигателей грузовых автотранспортных средств и крупной строительной техники.

Масляные фильтры также подразделяются на разборные и неразборные – каждый из которых соответсвует автомобилям определённых марок.

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