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ЖК «Львовский маэток»

Неподалеку от столицы Украины располагается современный жилой комплекс «Львовский маэток».

В последнее время многие столичные жители предпочитают проживать загородом, поскольку здесь чистый, незагазованный воздух, размеренный темп жизни, и никакого шума проезжающего мимо городского транспорта.

Ведь очень приятно после трудного рабочего дня в столице или другом мегаполисе полежать в тихой, спокойной обстановке, наслаждаясь полноценным отдыхом, тишиной и спокойствием. Цена на дома и квартиры в пригороде намного ниже, чем в самом Киеве. Поэтому, те, кто пожелает купить квартиру в новостройке, останутся в выигрыше – не только в финансовом смысле, но и по удобству и комфорту. Ведь предлагаемые в данном ЖК квартиры отличаются просторностью и максимально удобной планировкой.

Новостройка «Львовский маэток» предоставляет своим будущим жильцам собственную инфраструктуру – здесь имеются все необходимые объекты, чтобы каждый жилец не испытывал никаких бытовых проблем. Здесь предусмотрены следующие объекты:

  • В каждом дворе есть детские площадки;
  • Центр развития и досуга для детей;
  • Аптеки;
  • Маркеты;
  • Фитнес центр;
  • Собственный ЖЭК;
  • Места для парковок, что является очень удобным для владельцев автомобилей;
  • Собственная остановка общественного транспорта.

Как видно, здесь предоставлены прекрасные условия для проживания семьями - помимо детских площадок, здесь есть ещё и места для прогулок с детьми - территория прекрасно благоустроена для этого.

Генеральным подрядчиком данного жилого комплекса  «Львовский маэток» является  компания «Мид-сервис». Она имеет репутацию проверенного и надежного партнера.

Благодаря тому, что данный жк спроектирован и построен на высшем уровне, то даже самые требовательные люди смогут купить здесь квартиры. Для строителства этих домов применялись только высококачественные материалы, с прилагающимися к ним сертификатами качества и соответсвующие всем установленным нормам и современным требованиям.

Поэтому, желающие приобрести для себя квартиры в данном жилом комплексе неподалёку от киева, могут связаться с официальным отделом продаж.

25 март 2017 /
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