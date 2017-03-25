ЖК «Львовский маэток»
Неподалеку от столицы Украины располагается современный жилой комплекс «Львовский маэток».
В последнее время многие столичные жители предпочитают проживать загородом, поскольку здесь чистый, незагазованный воздух, размеренный темп жизни, и никакого шума проезжающего мимо городского транспорта.
Ведь очень приятно после трудного рабочего дня в столице или другом мегаполисе полежать в тихой, спокойной обстановке, наслаждаясь полноценным отдыхом, тишиной и спокойствием. Цена на дома и квартиры в пригороде намного ниже, чем в самом Киеве. Поэтому, те, кто пожелает купить квартиру в новостройке, останутся в выигрыше – не только в финансовом смысле, но и по удобству и комфорту. Ведь предлагаемые в данном ЖК квартиры отличаются просторностью и максимально удобной планировкой.
Новостройка «Львовский маэток» предоставляет своим будущим жильцам собственную инфраструктуру – здесь имеются все необходимые объекты, чтобы каждый жилец не испытывал никаких бытовых проблем. Здесь предусмотрены следующие объекты:
- В каждом дворе есть детские площадки;
- Центр развития и досуга для детей;
- Аптеки;
- Маркеты;
- Фитнес центр;
- Собственный ЖЭК;
- Места для парковок, что является очень удобным для владельцев автомобилей;
- Собственная остановка общественного транспорта.
Как видно, здесь предоставлены прекрасные условия для проживания семьями - помимо детских площадок, здесь есть ещё и места для прогулок с детьми - территория прекрасно благоустроена для этого.
Генеральным подрядчиком данного жилого комплекса «Львовский маэток» является компания «Мид-сервис». Она имеет репутацию проверенного и надежного партнера.
Благодаря тому, что данный жк спроектирован и построен на высшем уровне, то даже самые требовательные люди смогут купить здесь квартиры. Для строителства этих домов применялись только высококачественные материалы, с прилагающимися к ним сертификатами качества и соответсвующие всем установленным нормам и современным требованиям.
Поэтому, желающие приобрести для себя квартиры в данном жилом комплексе неподалёку от киева, могут связаться с официальным отделом продаж.
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