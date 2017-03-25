В настоящее время существует немало вариантов напольных покрытий, способные придать интерьеру презентабельный и роскошный вид. В последнее время особую актуальность приобрел квадратный ламинат. Он очень прост в укладке – с этим справится даже неопытный человек. Как и привычный всем ламинат, он состоит из четырех слоев, к которым относятся следующие:

Защитный;

Декоративный;

Основной;

Стабилизирующий – самый нижний.

От обычных покрытий данный тип ламината отличается только своей формой - квадратной. И несмотря на свою квадратную форму, он абсолютно не похож на плитку. Поэтому он и пользуется повышенным спросом в последне годы.

Практически, у каждого напольного покрытия имеются свои преимущества и недостатки. И у квадратного ламината они тоже имеются.

К преимуществам можно отнести следующее:

Легок в уходе - не требует применения агрессивных моющих средств.

Не впитывает в себя грязь.

Не притягивает пыль, благодаря антистатичной поверхности.

Прочный на истирание.

Отличается высоким уровнем огнестойкости и термостойкости.

Предоставлен в широкой цветовой гамме.

Абсолютно экологичен, ввиду отсутствия в составе токсичных компонентов.

Стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Перед тем как приступить к укладке квадратного ламината, необходимо сделать правильный выбор данной процедуры. Существует две основных разновидности укладки: клеевой и замковый. Первый вариант намного дешевле. Однако не отличается долговечностью. Значимую роль здесь играет толщина материала: чем толще - тем лучше эксплуатационные и технические характеристики ламината для укладки. Необходимо тщательно просчитать нужное количество материала для укладки. Можно об этом прочитать в инструкции или на упаковке. Покупать квадратный ламинат следует немного с запасом – пять процентов. А перед началом укладки надо оставить материал не меньше суток в помещении.

Ламинат оптимально подходит для укладки в любом помещении: не только в кухне, но и в спальне или прихожей. Он очень привлекателен имитацией натуральных материалов: камня, мрамора, древесины.