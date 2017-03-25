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Квадратный ламинат

В настоящее время существует немало вариантов напольных покрытий, способные придать интерьеру презентабельный и роскошный вид. В последнее время особую актуальность приобрел квадратный ламинат. Он очень прост в укладке – с этим справится даже неопытный человек. Как и привычный всем ламинат, он  состоит из четырех слоев, к которым относятся следующие:

  • Защитный;
  • Декоративный;
  • Основной;
  • Стабилизирующий – самый нижний.

От обычных покрытий данный тип ламината отличается только своей формой - квадратной. И несмотря на свою квадратную форму, он абсолютно не похож на плитку. Поэтому он и пользуется повышенным спросом в последне годы.  

Практически, у каждого напольного покрытия имеются свои преимущества и недостатки. И у квадратного ламината они тоже имеются.

К преимуществам можно отнести следующее:

  • Легок в уходе - не требует применения агрессивных моющих средств.
  • Не впитывает в себя грязь.
  • Не притягивает пыль, благодаря антистатичной поверхности.
  • Прочный на истирание.
  • Отличается высоким уровнем огнестойкости и термостойкости.
  • Предоставлен в широкой цветовой гамме.
  • Абсолютно экологичен, ввиду отсутствия в составе токсичных компонентов.
  • Стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей.

Перед тем как приступить к укладке квадратного ламината, необходимо сделать правильный выбор данной процедуры. Существует две основных разновидности укладки: клеевой и замковый. Первый вариант намного дешевле. Однако не отличается долговечностью.  Значимую роль здесь играет толщина материала: чем толще - тем лучше эксплуатационные и технические характеристики ламината для укладки. Необходимо тщательно просчитать нужное количество материала для укладки. Можно об этом прочитать в инструкции или на упаковке. Покупать квадратный ламинат следует немного с запасом – пять процентов. А перед началом  укладки  надо оставить материал не меньше суток в помещении.

Ламинат оптимально подходит для укладки в любом помещении: не только в кухне, но и в спальне или прихожей. Он очень привлекателен имитацией натуральных материалов: камня, мрамора, древесины.

25 март 2017 /
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