Активация windows 7

В настоящее время всё ещё немало владельцев персональных компьютеров, ноутбуков и иных гаджетов пользуются windows7. И у них нередко возникают ситуации, когда с активацией бывают проблемы. Например, она слетает, и пользователям даются тридцать дней для активации windows 7. Больше всего дискомфорта доставляет черный экран на рабочем столе, сменить который не представляется возможным.

А для того, чтобы активировать windows7, необходимо установить программу активатор. Именно активатор windows7 максимальная позволит легко и быстро решить данную проблему. У многих пользователей может возникнуть вопрос – а почему же нужно воспользоваться данной программой, а не лицензионным ключом? Ответ очень прост – сложно найти лицензионный ключ для windows7. И даже если кому-то посчастливится его найти, то вовсе никто не гарантирует, что он прослужит долго – его вполне могут деактивировать. Поэтому для решения данной проблемы с активацией оптимальным образом, является установка активатора windows7 максимальной.

Активация windows7 осуществляется следующим образом:

Сначала нужно закачать программу на компьютер.

Из архива запустить ярлык Windows Loader.exe.

В окне активатора надо нажать на кнопку Install.

Активируется при следующем запуске windows.

Программа активатор RemoveWAT быстро взаимодействует с установленной на компьютере операционной системой и просто устраняет надоевший текст "активация windows7 не выполнена". Поэтому возникновение этого текста в дальнейшем не представляется возможным. Далее данный активатор ставит необходимый компонент активации. После осуществления перезагрузки, пользователь заметит, что активация успешно выполнилась. При этом, ни один системный файл не повредится.

Windows7 loader extreme edition является одним из самых быстрых активаторов – всего за несколько секунд он сможет активировать виндовс семь. Напрямую взаимодействует с установленной на компьютере операционной системой и самостоятельно вводит лицензионный ключ. И таким образом, можно будет не беспокоиться за то, что активация Windows 7 не слетит.