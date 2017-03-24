Работа для жителей Украины в Чехии: нюансы трудоустройства

Для врача, продавца, программиста нужно высокое знание языка. Для работника низкой квалификации (посудомойки) достаточно базового. Однако все равно лучше выучить язык хорошо, чтобы чувствовать себя комфортно.

Тем, кто хочет работать в Чехии наемным сотрудником стоит учесть, что хорошего места с легким графиком не предложат. Иностранцев на работу устраивают только в том случае, если на какую-либо вакансию не нашлось работников из местных жителей.

Но, тем не мене, чешские кадровые агентства отмечают факт, что за последние годы из Украины приехало очень много наемных сотрудников. Многие из них не обладали званиями языка.

Некоторые компании предоставляют наемному работнику жилье и еду.

Если исследовать сектор низкоквалифицированных специальностей, то доход будет составлять примерно 3-4 долларов в час, без учета оплаты за проживание. Средняя заработная плата составляет около 32 гривен в месяц (или $1250).

Наиболее выгодные сделки можно получить в банковской, финансовой сферах. Наименее прибыльные предложения предлагаются в сферах искусства и культуры.

Специальная база данных собрала актуальную Работу в Чехии для украинцев, вакансии в сфере быта, досуга, оказания услуг, в интеллектуальной сфере.

Легальная работа в Чехии для украинцев

Чтобы приступить к работе понадобятся следующие документы:

разрешение на работу

шенгенская виза.

Для тех приезжих, что получил статус беженца или приобрел вид на жительство, разрешение на работу не требуется.

Документ «разрешение на работу» оформляет работодатель. Получить его помощь и оценку достаточно сложно, потому что нужно доказывать, что вы лучше, чем коренные претенденты на место.

Происходит все следующим образом

Работодатель сообщает в агентство по трудоустройству о наличии новой вакансии, о требованиях к кандидатам. Если за 1 месяц никто из граждан ЕС не претендовал на эту работу, тогда работодатель рассматривает кандидатуру иностранца. И государственные органы выдают разрешение на 2 года.

Если украинец претендует на вакансии в медицинской или фармацевтической сфере, ему нужно пройти процедуру нострификации диплома, а также сдать специальный экзамен.

Если кто-то хочет устроиться на постоянную работу в Чехию, ему нужно обратить внимание на вакансию разнорабочего, работника склада, работника на автозавод, грузчика, помощника в кулинарный цех.

В стране около 10% безработицы, но она не равномерно распределена по вакансиям. В одних областях наблюдают нехватку профессионалов, хотя в других сферах их переизбыток. К примеру, в Чехии много экономистов и юристов, и им довольно непросто устроиться на работу по диплому.

Работа на вредных производствах ( в сфере металлургии, машиностроения) не привлекает коренных чехов, поэтому так обычно не хватает работников. Есть так же дефицит врачей, потому что чехи, которые хотят развиваться в сфере медицины уезжают работать в Германию или Англию. Чехи не стремятся к тяжелому физическому труду, однако низкие зарплаты в России и Украине привлекают рабочих из этих стран в Чехию.

Человеку, имеющему высшее образование, будет обычно и неприятно устраиваться посудомойкой. Однако человек не имеющий высшего образования, который попробует поработать на западе, может отметить приятный факт, что за одну и ту же работу в Чехии он намного больше получит денег, чем в Украине.

Существует несколько вариантов поиска работы в Чехии

Самый простой: обращение за консультацией в ректуринговую фирму или национальный визовый центр, где так же предоставляют услуги по трудоустройству за границей. Можно так же найти работу в Чехии по польской визе

, в национальном визовом центре UaVisa. Сотрудники изучат квалификацию соискателя, проконсультируют по вакансиям, на которые он может претендовать, помогут узнать координаты работодателей, оформят документы, а так же подадут их в чешское дипломатическое посольство.

Но в рекрутинговых агенствах есть свои подводные камни, потому что услуги рекрутов платные, и стоят весьма прилично. Нужно будет заплатить до 1 тысячи евро за консультацию и подготовку документов.

Более экономичным и безопасным вариантов является штудирование чешской прессы (некоторые газеты издаются в том числе и на русском языке).

В посольстве Чехии время от времени проводят конкурсы на звание лучшего специалисты в какой-либо сфере. Тот, кто мечтает выехать за границу, может попробовать свои силы.

Свои силы нужно так же вложить в создание полезных связей, знакомств. Если вы не нашли работу в Чешской республике для себя, не отчаивайтесь, а попробуйте заняться фрилансом. Например, переводами с чешского на русский.

Прежде чем трудоустраиваться в братской стране, лучше всего туда съездить предварительно по специальным турам, чтобы изучить культурные особенности и жизненные приоритеты чехов.