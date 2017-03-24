Кварцевые столешницы

Мы недавно сделали ремонт в нашей квартире. Когда речь зашла о ремнтно-отделочных работах на кухне, мы всерьез задумались о приобретении столешницы. Узнали, что наиболее оптимальным материалом для этого является кварц.

Кухонные столешницы из кварца в последнее время пользуются повышенным спросом в нашей стране. Ведь в отличие от данный кухонных гаринтуров, изготовленных например, из мрамора или гранита, например, они обладают гораздо большим числом преимуществ. Кроме того, они предлагаются по вполне приемлемым ценам, и поэтому нам не было накладно приобретать кварцевую столешницу.

Мы не могли представить нашу кухню без такого значимого атрибута, как столешница. Но нам очень хотелось, чтобы она имела презентабельный внешний вид, чтобы удачно сочетаться с остальным кухонным гарнитуром и общим интерьером помещения. Кроме того, нам хотелось, чтобы она отличалась высокими техническими и эксплуатационными характеристиками. Оптимально под это описание подходила кварцевая столешница. Она обладала всеми этими качествами.

Кроме того, стоит отметить и основные преимущества того атрибута, которые мы заказали в компании ДНД Групп в Украине. К ним относятся следующее:

Высокий уровень прочности;

Простота в уходе. Достаточно бывает периодически протирать её, без применения агрессивных химических средств;

Покрытие бесшовное;

Не пропускает влагу;

Долгий срок службы;

Презентабельный и эстетичный внешний вид;

Устойчивость к высоким температурам, которые свойственны каждому кухонному помещению;

Лёгкий вес, в отличие от гранитных аналогов.

В настоящее время в Украине имеется немало фирм-производителей, предлагающих данные кухонные столешницы из кварца. И поэтому нам было сложно выбрать для себя наиболее подходящие варианты. Поэтому, мы решили перед приобретением проконсультироваться у менеджеров компании ДНД Групп.

Данная компания предоставлена на сайте https://dndgroup.com.ua/kvarcevye-stoleshnicy/. Здесь предлагаются столешницы из искусственного камня в Украине. Работающие здесь мастера обладают немалым опытом в сфере обработки искусственного камня, а предлагаемые товары отличаются долговечностью, износостойкостью и надёжностью. Желающие приобрести предлагаемые кварцевые столешницы в данной компании, могут сделать это, оформив заказ по телефону или электронной почте.