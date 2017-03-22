Основные критерии выбора телескопического погрузчика

Погрузчик – вид строительной техники, предназначенный для подъема, переноса, укладки чего-либо. Эта машина незаменима так же на дорожных работах. Разновидностей их масса. Благодаря своей универсальности телескопический погрузчик занимает среди них особе место. Широко используется в строительстве, сельском хозяйстве, на дорожных работах. Это тот вид спецтехники, который должен находиться на любой строительной площадке. На что обратить внимание при выборе?

Критерий первый: Съемные ковши и другие устройства

Погрузчик с телескопической стрелой оборудован краном с телескопической стрелой, на которой ковш можно заменить крюком, либо сложным механизмом. Так машина может поднимать самые разные типы грузов, и другие строительные работы. К примеру, переносить тяжелые материалы с помощью челюстного ковша. Можно использовать его вместо бетономешалки или для подъема сыпучих грузов. Наиболее популярно съемное оборудование для поддонов. Таких механизмов очень много. Необходимо учесть, что предоставляет производитель при покупке крана.

Критерий второй: Конструкция стрелы

Большой вылет и градус наклона телескопической стрелы позволяет поднимать грузы выше. Чтобы машина не теряла устойчивость, предусмотрен особый датчик, который подсказывает оператору, возможно ли выполнить эту задачу. Есть повод задуматься о том, чтобы купить телескопический погрузчик в Украине в

прямо сейчас. Но прежде нужно проверить, подходят ли заявленные характеристики будущему владельцу.

Критерий третий: Технические особенности

Наиболее важными являются следующие характеристики телескопического погрузчика:

Удобная кабина для оператора;

Привод передних и задних шасси;

Продуманная система безопасности;

Высокая грузоподъемность.

Кабина оператора располагается сбоку от стрелы, изолирована от шума, туда не попадет пыль. Кроме того, здесь удобное сиденье и органы управления.

В современных погрузчиках конструкция шасси жесткая. И имеет привод обоих колес. Используется система управления с несколькими режимами работы. При необходимости, можно отключить привод одной из пар. Задается и направление движения.

Двигатель погрузчика развивает скорость до тридцати километров в час. Коробка передач автоматическая. Есть системы контроля подвески. Ее назначение – обеспечить наилучшую устойчивость машины. Кабина оборудована на случай, если погрузчик упадет и защитит оператора.

Популярность телескопических погрузчиков в Украине высока, в том числе, из-за высокой грузоподъемности. Но есть ограничения, связанные с потерей устойчивости. Несмотря на наличие всевозможных электронных помощников, этот вид строительной техники теряет устойчивость по мере того, как выдвигается стрела. И грузоподъемность снижается. Разумеется, предпочтение при выборе стоит отдавать этому параметру.

Вывод

Универсальное устройство для профессионалов требует тщательного подхода при выборе. Характеристики техники разных производителей сильно отличаются. И подбирать ее нужно, исходя из своих потребностей. Так вылета стрелы у кранов JCB строительной линейки может оказаться недостаточно. В иных случаях одного крана серии Compact от производителя Merlo хватит для всех задач.