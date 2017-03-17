Какую китайскую шину поставить на грузовой автомобиль

Каждый водитель, который хоть раз в своей жизни видел грузовой автомобиль, знает, что он требует к себе не меньше любви и внимания, чем обычный легковой. Уважающие себя и машину люди, всегда стараются выбрать все самое лучшее и идеально подходящее. Самым актуальным вопросом, был и остается, выбрать для своего грузового «друга» хорошие шины, которые прослужат верой и правдой, как те же подковы для лошадей. Именно с этим вопросом мы сейчас подробно познакомимся и найдем все ответы.

Выполняем пожелания автомобиля и учитываем все аспекты

Во-первых, выбирая шины, стоит помнить несколько правил:

обязательно «обуваем» автомобиль только в качественную резину;

подбираем шины в соответствии с потребностями (возможно, вам нужно, например, устойчивые шины к гидроударам);

при хорошем выборе моделей, вы можете подобрать под себя даже узор на протекторе;

обратите внимание на гарантийный срок;

меняйте шины, своевременно, ведь с истечением времени и самые известные бренды резины изнашиваются;

для грузового автомобиля еще обращаем повышенное внимание на индекс грузоподъемности (этот индекс указывает на верхнюю границу нагрузки, именно с соблюдением этой границы шины прослужат вам дольше и свои функции оправдают). Выбирая подходящую шину по индексу, старайтесь обеспечить себе некий "запас", не покупайте шину 1:1 к данным грузоподъемности вашего автомобиля, но и не ниже показанного;

не забываем также и о индексе скорости.

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