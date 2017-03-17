Советские и Российские фильмы

Все мы выросли на советском кинематографе. И многие фильмы настолько полюбились нам, что пересматриваем их много раз, и даже, прекрасно зная каждый эпизод, находим время, чтобы смотреть вновь и вновь. И многие фразы из этих советских фильмов уже все знают наизусть и нередко уптребляют их в повседневной жизни. Тем более, в тех фильмах была цензура (за исключением некоторых, снятых в конце восьмидесятых, начала девяностых).

Даже многие представители нынешнего поколения, которые родились в постсоветское время, тоже с удовольствием смотрят фильмы времен СССР. Ведь они представлены во многих жанрах – есть немало комедий, мелодрам, и даже детективов. Поэтому каждый любитель кино сможет найти для себя наиболее интересные фильмы.

И даже после распада Советского Союза, многие режиссёры продолжили заниматься своим делом и мир увидел российские фильмы. Некоторые зрители скептически отнеслись к кинематографу России, и продолжают до сих пор. И очень часто, при просмотре советских фильмов нередко можно усылышать фразу «сейчас так не снимают». Однако, в России есть немало талантливых режиссеров, и не менее талантливых сценаристов, и тем более, актеров, которые умеют также создавать шедевры кинематографа, и получающих заслуженные награды.

Если в недалёком прошлом были существенные проблемы с просмотром фильмов, то в настоящее время всё очень легко и просто. Сложности больше возникают, при выборе фильма для просмотра – ведь их так много. Раньше не всем удавалось успеть к тому, чтобы посмотреть у себя дома фильм, который транслируют по телевидению. А в скором времени появились видеомагнитофоны – и тогда стало намного легче. Можно было попросить своих знакомых записать фильм на видеокассету и посмотреть в свободное время. Либо – ещё проще – купить видеокассету с желаемыми фильмами или взять их напрокат, либо одолжить у друзей, соседей. Но и это не всем удавалось - поскольку видеомагнитофон считался предметом роскоши, и далеко не каждая среднестатистическая семья могла его себе позволить.

А в настоящее время – нет никакой проблемы с просмотром. Доступ к интернету и компьютер, ноутбук или иной гаджет – есть практически у всех жителей крупных городов. И очень много сайтов предлагают посмотреть советские и российские фильмы в режиме онлайн. Либо – скачать их абсолютно бесплатно, без регистрации. И наслаждаться просмотром в любое время и в любом месте.