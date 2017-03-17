Удобрения atami

На сегодняшний день решений для питания растений существует огромное количество. Поэтому, потребителям бывает сложно выбрать наиболее подходящее. Тем более, в последние годы многие садоводы, огородники, дачники выращивают растения не только на земле, но и на гидропонике.

Даже школьникам известно о том, что растения получают питательные вещества и воду через корневую систему. И безусловно, эти питательные вещества попадают в корень именно с водой. Но это относится к дикорастущим растениям, которые растут в лесу например. Ведь их никто не поливает и не удобряет. И созданы они самой природой.

А сады, огороды, дачные участки, теплицы созданы людьми. И являются своеобразными искусственно созданными условиями. Поэтому растения и нуждаются в дополнительной подпитке и поливе. Всем известно, что дополнительно питать рассаду можно посредством удобрений.

На сегодняшний день с удобрениями нет никаких проблем – они продаются во многих магазинах и в немалом количестве. Однако, далеко не каждый садовник, дачник, даже самый опытный, не всегда может определиться с выбором наиболее подходящих удобрений для растений в почве или гидропонике.

Поэтому и нужно тщательно изучить разновидности удобрений. К ним относятся следующие:

Органические. Их изготавливают из природных ресурсов – ила со дна реки, торфа, костной муки и прочего. Они прекрасно подходят даже для начинающих растениеводов. Ведь очень сложно отравить растения, и можно даже не применять приборы, измеряющих ЕС и рН. Их применяют не только малоопытные содоводы-огородники, но и очень опытные, поскольку тоже желают создать для своей рассады прекрасные условия и повысить урожайность.

Минеральные. Благодаря им, питательные вещества предоставляются растениям в уже готовом к поглощению виде.

Органо-минеральные. Сочетают в себе положительные качества органических и минеральных удобрений. Благодаря им, улучшается не тольк жизненный цикл растений, но и плодородие почвы, микрофлору и тем самым, повысить урожайность. .

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