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Изоляция трубопроводов

Система отопления является одной из самых важных для обеспечения комфортной жизни людей. Неисправное состояние одной из ее частей может привести к сбою в подаче тепла в районы, где проживают сотни или даже тысячи людей. Если данная авария случится в осенне-весенний период, то ее быстрое устранение может и никак не сказаться на комфорте проживающих в данном районе жителей, чего нельзя сказать про зимнее время года. В этот период температура в помещениях очень быстро станет снижаться, чего допускать крайне нежелательно. Именно поэтому теплопроводы должны находиться всегда в технически исправном состоянии. А для этого необходимо как в процессе строительства, так и в процессе их технического обслуживания, обращать внимание на все составляющие трубопроводов, в том числе и их изоляцию.

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Виды изоляции трубопроводов

В настоящее время изоляция трубопроводов может быть выполнена с использованием различных материалов, таких как минеральная вата, теплоизоляционная краска и другие. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и недостатки. Так, например, сегодня максимально часто для изоляции трубопроводов тепла используют пенополиуретановую теплоизоляцию или ППУ. Ее преимущества объясняются износостойкостью, прочностью и устойчивостью к набуханию пенополиуретана в различных средах. Используя данную изоляцию срок службы труб можно увеличить до 25 лет, что в значительной степени превышает срок эксплуатации не заизолированных труб.

Кроме того при выполнении изоляционных работ необходимо не забывать о том, что трубопровод состоит из множества отдельных частей, которые соединены между собой по средствам сварки. Сварные швы являются наиболее уязвимым местом магистрали, что объясняет необходимость пристального внимания к ним. Поэтому изоляция стыков должна выполняться заранее, до того как весь трубопровод будет «упакован» в изоляционный материал.

Для чего необходима изоляция теплопроводов?

Основным назначением теплоизоляции трубопроводов является сохранения температуры теплоносителя в холодное время года. Если труба, по которой идет горячая вода не будет покрыт специальным материалом, имеющим низкую теплопроводность, то при отрицательной температуре она будет быстро остывать. В этом случае для того чтобы обеспечить обогрев помещений нагревать воду придется до намного более высокой температуры, что в свою очередь приведет к более высоким материальным затратам. Кроме того изолирующий материал способен защитить поверхность трубы от внешних воздействий и продлить ее срок эксплуатацию, вне зависимости от того, где проходит магистраль – над или под землей.

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15 март 2017 /
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