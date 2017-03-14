Покупаем мяч для игры в волейбол

Волейбол является одной из самых популярных командных игр. Этот современный вид спорта знаком и любим в самых разных возрастных группах. Волейбольные матчи организовывают в спортивных залах, на открытых спортплощадках, на пляжах. К волейболу приобщаются дети со школьного возраста, осваивая навыки игры в спортивных секциях. Умение играть в волейбол помогает более интересно и с пользой для здоровья проводить дни отдыха. На природе и на пляжном песке игра в волейбол становится одним из любимейших занятий. А игра профессиональных команд поражает точностью и силой передач, динамичностью. У игры имеется множество болельщиков. Для различных видов игры используют разные виды волейбольных мячей.

Для занятий волейболом на профессиональном уровне, дружеских матчей на природе или на пляже потребуется волейбольный мяч. Внутренняя камера волейбольных мячей выполняется из резины, для внешнего покрытия используется синтетический материал или натуральная кожа. Мячи бывают шитыми и клееными. Спортивный интернет магазин Sportik на своем ресурсе http://sportik.com.ua/sportivnii-inventar/myachi-volleyball представляет любителям популярной спортивной игры познакомиться с различными видами волейбольных мячей. Мячи для пляжного волейбола отличаются большим диаметром и меньшим внутренним давлением. Лучше для этих целей использовать шитые модели, имеющие водозащитную пропитку. Они отличаются способностью не впитывать влагу и не деформироваться при намокании. Для игр в спортзале используют классические клееные мячи, имеющие плотное синтетическое покрытие. Для повышения износостойкости мячи обматываются армированной ниткой, после чего на них наносится покрытие из натуральной или искусственной кожи. Такие волейбольные мячи плохо переносят температурные перепады и воздействие прямых солнечных лучей, поэтому непригодны для уличных игр. Мячи для игры в помещении весят от двухсот шестидесяти до двухсот восьмидесяти граммов. Модели для игры на улице имеют несколько больший вес чтобы обеспечивать большую устойчивость на ветру.

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