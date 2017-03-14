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Как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы

Те, кто пренебрегает правилами выбора палок для скандинавской ходьбы, часто вскоре замечают у себя искривление позвоночника. Они могут подумать, что в ухудшении здоровья виновен сам вид спорта и бросить его, даже не подозревая, что совершили ошибки в самом начале. Не хотите быть в их числе? Предлагаем прочитать эту статью.

Почему лыжные палки лучше оставить в покое

как правильно выбрать палки для скандинавской ходьбы

Сделать и без того бюджетный вид спорта еще более дешевым путем использования лыжных палок, к сожалению, не выйдет. Даже зимой. Даже при большом желании. И тому есть причины:

  1. Палки для скандинавской ходьбы короче, причем значительно. Умельцы умудряются обрезать и лыжные, но не спешите доставать ножовку – это не единственное различие;
  2. На палках для скандинавской ходьбы имеются специальные наконечники, позволяющие не только более комфортно заниматься тренировками, но и подстраиваться под различные дорожные покрытия. Умельцы делают и их, но польза кустарных «примочек», как минимум, сомнительна.

Для начала определитесь с длиной

Перед тем, как начать измерительные процессы, лучше ответить на менее сложный вопрос: «а не купить ли мне телескопические палки, размер которых можно регулировать?». А чтобы было легче, приведем их самые значительные преимущества (не волнуйтесь, ниже будут и минусы):

  • Подойдут для всей семьи. Экономия: все близкие могут пользоваться одной имеющейся моделью, подстраивая ее под себя;
  • Их легче транспортировать;
  • Они позволяют изменять уровень нагрузки (этот плюс особенно актуален для профессионалов).

Но добавим в сахар немного соли:

  • В сравнении со стандартными, телескопические палки обладают меньшем сроком годности, то есть более подвержены поломкам и появлению дефектов. Их минус – пониженная надежность. Но выбирая продукцию известных фирм, влияние этого фактора можно минимизировать.

Если ваш выбор – именно обычные палки для скандинавской ходьбы, подбирайте размер таким образом: припомните (а лучше измерьте) свой рост в сантиметрах. А теперь умножьте число 0.68 на него. Округлите и получите необходимую длину.

Внимание! В вопросе выбора размера палок не может быть ответа «может, и неточно, но и так сойдет!», потому что невнимательность грозит искривлением позвоночника, болью и неприятными ощущениями во время тренировок. Нужно ли это вам?

Материалы: какие наиболее хороши

Самые дорогие модели те, что изготовлены с применением карбона – они более гибкие и легкие плюс поглощают вибрацию, от чего вы не почувствуете боли в руках и плечевом суставе. Также палки могут быть изготовлены из: алюминиевых сплавов, карбона/стекловолокна, композитных материалов.

Что касается материалов изготовления рукоятки, лучшее сцепление с рукой и обогрев гарантирует пробковая вставка. Бюджетный аналог – пластиковые вставки, менее приятные в эксплуатации.

Крепление рукоятки

Подобия крепления лыжных палок (того, что выполнено в виде петли) при выборе палок для скандинавской ходьбы встретить сложно. Все модели оснащены удобными фиксаторами.

Итог

Главное в выборе палок для скандинавской ходьбы – добиться соответствия своего роста и их длины. Это – главная гарантия, что ваши тренировки принесут пользу здоровью, а не станут инициаторами новых визитов в больницу. Остальные критерии выбора важны, но уже больше для того, чтобы сделать ваши занятия не только оздоровительными, но и комфортными.

На этом мы подводим итог. Удачи в тренировках!

14 март 2017 /
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