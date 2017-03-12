Уже на протяжении многих десятилетий каждая женщина старается избавиться от нежелательых волосков на теле. Особенно они удаляют их в подмышечных впадинах и на ногах.

В настоящее время наиболее эффективным и безопасным способом избавления от нежелательных волосков является метод эпиляции лазером. Сущность её заключается в воздействии обычного света, более похожего на солнечный, чем на ультрафиолет (например, применяют диодный лазер Lumenis). Поэтому она абсолютно безопасна.

Более того, лазерная эпиляция проходит практически безболезненно. А благодаря тому, что целостность кожного покрова не нарушается, то и заразиться определёнными заболеваниями, которые передаются контактным путём, невозможно. В результате – волосики перманентно разрушаются навсегда.

На сегодняшний день лазерная эпиляция пользуется повышеным спросом. Это связано с немалыми преимуществами, к которым можно отнести следующие:

После проведения данной процедуры по удаленю излишних волосков, на коже не остаётся никаких травм;

Данный метод отличается высокой эффективностью;

Не остается повреждений не только на коже, но и на подкожных струтурах;

Можно применять даже на чувствительных участках – на лице и в области бикини;

Возможность подбирать программы для каждого фототипа кожи.

Процедура не занимает много времени;

После проведения лазерной эпиляции, волосики не врастают под кожу. Поэтому она применяется и для удаления вросших волосков.

Практически, не имеет аллергических реакций.

Специалисты отмечают и ряд показаний к проведению лазерной эпиляции, к которым отосятся следующие:

Избыточный волосяной покров в тех местах, где это допустимо.

Избыточный волосяной покров у женщин на лице, груди, животе, спине (как у мужчин). Это связано с гормональным дисбалансом.

При бритье чувствуется сильное раздражение (не только у женщн, но и у мужчин)

Если этого требует профессия (актуально для спортсменов).

Однако, перед проведением данной поцедуры по удалению нежелательного волосяного покрова, нужно обратиться к специалистам, чтобы выявить возможные противопоказания, к которым относятся некоторые заболевания кожи, варикоз, беременность и прочие.

Как видите, все совершенно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации. В таком случае, вы гарантированно получите желаемый результат.