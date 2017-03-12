Питомник растений «Ева» в Киеве

Невозможно почувствовать себя комфортно в местах, в которых отутствуют зеленые насаждения. Поэтому, неудивительно, что каждый владелец частного дома или коттеджа, а также дачного участка, нередко обращаются за услугами к ландшафтным дизайнерам, которые помогут высадить аллею или живую изгородь. Ведь цветы, деревья и кустарники способны преобразить даже самый обычный ничем не примечательный участок земли.

А где же можно приобрести саженцы для своего сада? Оптимальнее всего – в питомнике растений, которые были выращены специалистами.

А для того, что растения были здоровыми и радовали глаз своими яркими и сочными красками, необходимо применять высококачественный посадочный материал. И поэтому, приобретая растения в питомниках, можно оставаться уверенными в том, что саженцы являются закаленными, и полностью адаптированы к климатическим условиям в конкретном регионе.

Например, желающие приобрести саженцы в Украине, могут сделать это в садовом центре «Ева», который предоставляет свои услуги в Киеве и Киевской области. Подробнее о садовом центре и представленых там растениях можно ознакомиться на сайте http://evasad.com/katalog.html.

Здесь предлагаются также услуги, связанные с решением следующих вопросов:

Выращивание и доращивание насаждений.

Продажа кустарников и деревьев оптом и в розницу.

Перевозка саженцев со стороны персонала данного питомника.

Посадка деревьев и кустарников.

Обслуживание дачного и приусадебного участков, в том числе и диагностика вероятных заболеваний растений.

Специалисты данного садового центра предоставляют грамотные и доступные консультации по выбору ассортимента, принимая во внимание особенности грунта, площади садового или приусадебного участка и его освещенности.

Кроме того, данный садовый центр «Ева» в Киеве также, выполняет и следующие работы по облагораживанию частных приусадебных территорий:

Разработка ландшафтных проектов и дизайна.

Правильная расстановка источников полива и освещения;

Планирование прокладывания дорожек;

Укладка рулонного газона;

Специалисты данного питомника обладают профильным образованием, и поэтому всегда с готовностью предоставят консультации и просто ответ на интересующие вопросы.

Как видите, все совершенно просто и понятно, самое главное точно соблюдать все советы и рекомендации данные специалистами центра.