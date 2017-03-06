Энергичная и жизнерадостная старость – мечта каждого пенсионера

Так ли страшна старость, как она представляется в молодости? Зачастую в юности кажется, что после 60-ти теряется смысл жить, начинают преследовать болезни разного характера, жизненные силы и энергия покидает человека. Но, не всё это так, можно и в преклонном возрасте быть молодым душой, а в 60 лет жизнь только начинается. Каждый жизненный период, который проживает человек, становится определённым этапом, который следует достойно преодолеть.

Существуют ситуации, когда теряется смысл жизни из-за смерти второй половинки. После прожитых совместных лет оставаться самому в преклонном возрасте довольно тяжело. У одних нет детей, у других родственники находится в другом городе или стране, не могут часто навещать, оказывать должный уход. Скрасить одиночество может дом престарелых, как его обычно называют. В целом же это сеть пансионатов с соблюдением всех условий для своих постояльцев, где присутствует любовь, забота и соответствующий уход. Подробнее о таком пансионате вы можете узнать здесь.

Старый или пожилой, давайте разбираться

Критерий старости досконально определить нельзя, один человек может в 45 иметь уставший вид и подавленный дух, а другой в 75 «летает». Официально установлены возрастные границы: 60-75 пожилой возраст, от 75 до 89 старческий, а свыше 90 лет, долгожитель. Старости никому не избежать, этот процесс необратим, поэтому уже в зрелом возрасте стоит настроиться психологически. Надлежит постепенно вывести себя на уровень уравновешенности, он позволит избегать стрессовых ситуаций, которые негативно отражаются на здоровье и внешнем виде.

Что позволяет сохранить бодрость духа и хорошее настроение в старости:

Включение в работу головного мозга приостановит процесс деградации;

Избавление от негативных привычек сохранит здоровье и внешний вид;

Занятие любимым делом отвлечёт от проблем;

Встречи с друзьями, родственниками способствуют поднятию настроения;

Занятия спортом или систематические пешие прогулки увеличат тонус мышц, поспособствуют насыщению головного мозга кислородом;

Совокупность перечисленных вариантов позволит радоваться жизни на полную силу. Кроме того, следует создать гармоничную атмосферу в доме, где проживаете. Если нейтрализовать возбудитель не выйдет, постарайтесь измениться сами. Тихий и спокойный разговор с близкими вместо ссоры позволит преодолеть выброс негатива, а значит, сохранит нервные клетки. Ведь все понимают, что скандалами ничего не добьёшься, а только усугубишь ситуацию. Некоторые пожилые люди начинают бубнить, читать морали, указывать, что и как кому делать, а в итоге страдают сами от нервных срывов. Только позитив и гармоничное состояние позволит радоваться жизни в любом возрасте.

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