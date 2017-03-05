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Изучение английского в Казахстане

В настоящее время немало представителей молодежи желают учиться или работать за рубежом. А для этого, безусловно, нужно знать иностранный язык. Самым международным языком, который понимают во многих странах – является английский. И даже если граждане и не желают покидать свою родину, но улучшить свой письменный и разговорный язык хотят многие. И даже практически, никто не откажется от работы в международной компании. Ведь таким образом можно существенно повысить шансы на блестящую карьеру. Поэтому, желающие изучать английский язык, который сможет стать трамплином к успешной карьере в Казахстане – могут оформить заявку на сайте http://lingvomania.kz/programm/intensivnyj-anglijskij.

Или, например, некоторые девушки желают познакомиться с иностранцем. Но они не хотят общаться со своими кавалерами со словарем. Одним словом, каждый имеет свои причины для изучения иностранного языка. А для того, чтобы изучить его хорошо – рекомендуется обращаться к опытным преподавателям.

Например, в Казахстане есть школа иностранных языков Lingvomania. Они представляют собой ускоренный процесс изучения английского языка. За весь период обучения учащиеся проходят весь стандартный курс. При этом, график занятий здесь интенсивный и плотный.  

Обучение в данной школе Lingvomania обладает немалыми преимуществами, к которым относятся, в основном, следующие:

  • короткий срок обучения;
  • частые и продолжительные занятия;
  • приемлемая стоимость. Интенсивный курс обычно стоит дешевле, чем основной.

Занятия английским языком в школе Lingvomania проходят очень увлекательно и интересно. Благодаря своей эффективности, материал легко и быстро усваивается. Это получается, также, из-за специальной методике обучения.

В первую очередь, стоит отметить, что слушатели обучаются по специально составленным тематикам, в чёткой последовательности, с транскрипцией, переводом. А также в правильном сочетании с правилами построения предложений на английском языке. Кроме того, весь учебный материал закрепляется через практические занятия, на которых выполняются задания на развитие речи и восприятия на слух.

05 март 2017 /
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