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Классические гитары от магазина Struny
Каждый начинающий гитарист, в основном, начинает с классической шестиструнной гитары. Приобрести её в Украине может каждый желающий. Например, в интернет-магазине «Struny». Здесь - http://struny.com.ua/category/classical-guitars/ предоставлен широкий ассортимент данных популярных музыкальных инструментов по приемлемой стоимости.
Классические гитары известны всем, ведь на них играют не только на большой сцене, но и во дворе, и в походе у костра. Данный тип музыкальных инструментов обладает отличительными свойствами, к которым относятся следующие:
- Внешний вид: пологий корпус с резонирующим отверстием и две выпуклости, а иногда вырез.
- Над резонирующим отверстием в основном, нет зашитной пластины. Которая свойственна акустическим разновидностям гитар.
- Наличие широкого грифа. Большинство моделей обладают восемнадцатью ладами.
- В классической гитаре струны обычно выполнены из нейлона. Применение металлических струн не предполагается. А играют на них пальцами, иногда ногтями или медиатором. Это, в свою очередь, предоставляет возможность достичь более яркого звучания.
- Метки ладов на классической гитаре располагаются сбоку, а не на её плоскости. А на более дорогих музыкальных инструментах этих меток может и не быть.
- Шестиструнные классические гитары для профессионалов выполнены из древесны – кленовые, липовые, еловые. Кроме того, гриф гитары может быть изготовлен и из кедра или красного дерева. А есть и более бюджетные варианты, изготовленные из ламината. Пользователи, желающие сэкономить на гитаре, должны понимать, что они не качественные, и звучание соответсвенно не на должном уровне. Ведь гитара представляет собой акустический музыкальный инструмент. И звук в нём усиливается только деревянным корпусом.
- На классической шестиструнной гитаре играют, в основном, без усилителей или микрофонов. Однако, если в помещениях очень шумно, то применяют простой микрофон.
- Играют на классической шестиструнной гитаре, поставив её корпус на левую ногу, а гриф располагают под углом около 45 градусов к полу. Можно также использовать и специальную подставку под ногу.
05 март 2017 /
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