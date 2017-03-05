В настоящее время многие жители Украины, а особенно, крупных мегаполисов, всерьёз задумываются о том, чтобы построить хотя бы маленький, но уютненький загородный домик. Более того, многие предпочитают, чтобы жилище было ещё и экологичным – то есть, из дерева. А для этого идеально подойдёт дом из сруба, подробнее на сайте http://kievgorbud.com.ua/stroitelstvo-domov-iz-sruba/.

Данный вид домов в Украинских деревнях и посёлках вовсе не редкость на сегодняшний день. Это связано, безусловно, с тем, что дома из сруба обладают немалым рядом преимуществ к которым можно отнести следующие:

О том, что дерево является абсолютно экологичным и целебным природным материалом – знают все. А сруб сооружается из деревьев различных пород.

Возведение домов из сруба не рекомендуется осуществлять самостоятельно, поскольку нет гарантии, что они прослужат долго. А дома, которые сооружают профессоналы – простоят несколько десятилетий.

Сруб имеет очень оригинальный и эстетичный вид. И поэтому нет необходимости в дополнительной отделке и оформлении интерьера.

В домах из сруба имеется оптимальная терморегуляция, и поэтому в них всегда тёплая и уютная атмосфера. Зимой в них не будет холодно, а летом – не будет жарко. А это, в свою очередь, предоставляет прекрасную возможность сэкономить на отоплении и кондиционере.

Деревянные дома из сруба отличаются высокими тепло- и звукоизоляцией. Гораздо выше, чем кирпичная кладка.

Многим известно о том, что большинство знаменитых людей жили в усадьбах, сооружённых из деревьев хвойных пород. И это неудивительно, ведь сосны отличаются ценными свойствами, благодаря которым в помещении создаётся оптимальный микроклимат, что позитивно отражается на здоровье жителей.

В Украине имеется немало лесных просторов, и поэтому желающие смогут для домов из сруба выбирать не только хвойные породы, но и лиственные – липу, дуб, осину. Дуб является оптимальным вариантом, поскольку дом из него простоит много десятилетий.

А возведение деревянных домов из сруба является очень серьёзным решением. И поэтому нужно обращаться за этим к профессионалам, которые точно будут знать все нюансы строительства и смогут дать дельные советы и консультации.