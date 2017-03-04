Ламповые усилители в последнее время пользуются небывалой актуальностью и востребованностью. И это неудвительно, учитывая их высококачественные звуковые возможности.

Ламповый усилитель представляет собой обычные схемы, обеспечивающие наиболее чистое звучание и обработку сигнала.

В основном, ламповые усилители применяются в трех областях, в которых необходимы запись и воспроизведение музыки. К этим областям относятся следующие:

В музыкальных инструментах. Наиболее часто – в электрогитарах.

В студиях звукозаписи.

В дорогостоящем воспроизводящем оборудовании.

Безусловно, во всех трех выше перечисленных сферах применение ламповых усилителей различно. Но объединяет все три области то, что применяются только однотипные лампы и приёмы.

В студиях звукозаписи эти разновидности усилителей наиболее часто используются для того, чтобы усилить сигналы в микрофонах для записи звуков или голосов. В таком случае ламповые усилители обладают двумя преимуществами, к которым относятся следуюшие:

Входное сопротивление отличается высоким уровнем, что в свою очередь, предоставляет возможность существенно снизить вероятность искажения звука и голоса в микрофоне.

Благодаря высокому динамическому диапазону и мягкому насыщению, искажение голоса и звуков значительно уменьшаются. Особенно в тех ситуациях, когда голос певца становится гораздо громче ожидаемого.

Однако, по мнению исследователей, ламповые усилители, которые применяются для музыкальных инструментов, а особенно, электрогитары, вносят в воспроизводимые звуки некоторые искажения. Но дело в том, что музыкантам нравятся эти искажения, они даже такие звуки называют пробивными или округленными. Предпочтения музыкантами данных искажений связаны с некоторыми причинами, к которым можно отнести следующие: