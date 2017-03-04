Полезный распорядок дня для пожилых

Когда большая часть жизни прожита, а близкие заняты и не могут уделять должного внимания, на пожилых людей накатывает ностальгия, грусть. Однообразная жизнь состоит из хождения по квартире, редких походов в магазин. В этом случае лучшим вариантом станут пансионы для престарелых, где осуществляется полный уход, есть организация досуга пожилых людей, оказывается медицинская и психологическая помощь. Подробнее о распорядке дня пожилых в пансионате можно узнать здесь.

Человек в преклонном возрасте может не осознавать, что ему нужен чёткий распорядок дня, от этого полностью зависит его здоровье. Заботу об этом должны взять на себя родственники, именно они теперь несут моральную ответственность за жизнь пенсионера. Если полностью заботится не выходит или старик противится этому, отличным решением станет дом престарелых.

В пансионах установлен режим дня, кроме того, он корректируется под каждого пациента, относительно процедур, которые ему нужно проходить и его личных предпочтений. Строгое соблюдение режима крайне важно, человек становится ответственным, приобретает вкус жизни. Завтракать лучше до 8 утра, употребляя кисломолочные продукты, фрукты, сухофрукты. Должен быть полноценный обед, полдник и ужин. При этом следует следить, чтобы человек не передал, средней порции достаточно для нормальной жизнедеятельности организма в преклонном возрасте.

Что включает распорядок дня в пансионах для престарелых:

Установлено время сна и бодрствования;

Включён послеобеденный сон;

Диетическое, 4-5-ти разовое питание;

Обязательные прогулки на свежем воздухе.

Это пункты, которые должны обязательно присутствовать в режиме дня пожилых людей. Далее для каждого индивидуально вводятся спортивные нагрузки, медицинские процедуры, общение с людьми, всё относительно того, что любит данный человек. Приблизительный режим дня должен быть у каждого в преклонном возрасте. Если родственники с ним не проживают, стоит позаботиться о сиделке. Когда люди в возрасте ответственны, можно контролировать их режим телефоном, звонить по утрам, напоминать о таблетках, необходимости выйти на прогулку, пр.

Чем чревато несоблюдение режима дня

Неправильный распорядок дня отражается на здоровье человека, обостряются старые, возникают новые болезни. Ежедневное лежание на диване погибельно для двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, головного мозга. Именно прогулки не только укрепят организм, насытят мозг кислородом, но и разгонят тоску, поднимут настроение. Следить следует за своевременным приёмом лекарств, в противном случае лечение не принесёт результата. Важным является питание, должны присутствовать нужные организму витамины, микро и макроэлементы, если с пищей их поступает недостаточно, следует включить соответствующий возрасту витаминно-минеральный комплекс.

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