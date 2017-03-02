Кошка в истории человечества

Задумывались ли вы когда-нибудь о происхождении своего четырелапого пушистого питомца и о том какую роль он играл в истории развития человечества? Это сейчас кошка является полноценным членом семьи, которая живет в доме, имеет своё личное место для сна и отдыха, кушает качественные консервы и сухие корма для кошек, участвует в выставках и показах. Но так было не всегда. Сегодня мы окунемся в прошлое и попробуем выяснить какова роль кошки в истории человечества.

Кошка до нашей эры

Коты рядом с человеком уже более 6 тыс. лет, но первое время они существовали порознь: кошка не вмешивалась в дела человека, существуя в неком тандеме. Она ловила и отгоняла мышей, человек же, в свою очередь, давал ей пищу. Но 4 тыс. лет до нашей эры — это существование было разрушено, кошку, вместе с рабами, золотом и другими трофеями, привезли в Египет. В связи с тем, что в то время люди научились собирать зерно и создавать большие запасы его, проблемой номер один для египтян стали мыши. Пушистые хвостатые питомцы же отлично справлялась с такой бедой, и как следствие стали божественными существами для египтян. В их честь возводились храмы, устраивались празднования с песнопениями и танцами, они жили при храмах и фараонах. При смерти котов подобно фараонам бальзамировали и хоронили на специальном кладбище. Им уступали дорогу, поклонялись, наделяли сверхъестественными способностями. Это животное было в каждой семье, а его смерть или болезнь являлись самым большим горем. В истории известен случай, когда египтяне даже проиграли в войне персам, которые использовали кошек в качестве щитов для воинов первого ряда.

Затишье. Возрождение. Гонение

После такой колоссальной популярности о кошках забывают до 14 века н.э. Странно, что о них не упоминают ни Веды, ни Библия. Да и в 14 веке они не вызывали такого восторга как у египтян. К ним просто хорошо относились. В основном они содержались при монахах, которые скорее всего и расселили кошек по всей Европе.

В 10 веке в Европе прослеживается величайшее нашествие крыс, которые и стали причиной массовых эпидемий и заболеваний. Котам было очень много работы.

Средневековье...Особой популярности набирает «охота на ведьм». Кошка попала в эти гонения тоже. Почему? Ну ведь она у язычников была Божеством, она гуляет по ночам с непонятными намерениями, и самое главное, у неё светятся в темноте глаза. Так, кошка стала страшнейшим врагом человека, исчадием ада и верной спутницей ведьмы. Их убивали, топили, сжигали … и всё это на глазах у многочисленной толпы.

Но вот в исламских странах пушистика наоборот уважали и почитали. Так, у известного пророка Мухаммеда была разноглазая кошка Муизза, с которой он везде ходил и читал проповеди. Он её так любил, что дабы не потревожить её сон, обрезал свои рукава, на которых она спала, дабы не потревожить её сон.

Возрожденная любовь

С Возрождением вернулась и любовь к котикам. Всем известный злобный кардинал Ришелье был заядлым любителем кошек и у него их было 20! но самой любимой была кошечка по имени Мириам. Именно она и погубила его любовь. Он постоянно держал её на руках, оттого его сутана постоянно была в шерсти. Это и стало причиной расставания с королевой, которая страдала аллергией на шерсть.

Да здравствует наука!

Следующее что пришлось пережить кошкам – это человеческая тяга к естественным наукам. Их интересовала анатомия и физиология и понятное дело, что изучить её можно было с помощью животных. В те времена особенно широко проводились опыты над котами, ведь их было просто множество, бродящих по городу. В особенности любили кошек нейрофизиологи. Так, в разнообразных пособиях можно найти множество картинок, где кошки с раскрытым черепом и приделанными проводами гуляют по лаборатории. Вспомните только великого ученого Павлова!

Кошка и военные дела

А участвовала ли пушистики в войнах? Мы много слышали о героических собаках, которые не однократно спасали человека в самые сложные и непредсказуемые моменты. Но неужели кошки всё это время прятались и никак не участвовали в происходящем?

Первое упоминание о кошках на войне было ещё до нашей эры, тогда персы использовали их в войне против египтян. Также, существовали и специально обученные коты, которые являлись последним оружием. Их сажали на круп лошади и в случае утери всего оружия кошки прыгали в лицо противнику. Во время первой мировой войны кошек использовали дабы определять приближение атаки. Именно во время первой мировой войны широко использовалась атака разнообразными химическими газами. Коты имеют отличный нюх и потому их садили в окопы вместе с солдатами, дабы вовремя отреагировать на приближающуюся опасность.

Настоящим испытанием для котиков стала вторая мировая война. Благодаря своей супер сенсореке кошки предупреждали людей о предстоящей бомбежке. Когда специальные устройства только определяли угрозу, кошки уже всем своим видом сигнализировали об опасности. Всем известный кот Саймон, который служил на военном судне и не только защищал пищу моряков от крыс и мышей, но и поднимал моральный дух. Однажды получив ранение, он не только продолжил отлов крыс, но и своим видом показывал, что даже с ранением не стоит отчаиваться. Он по истине был настоящим моряком.

Во времена блокады Ленинграда коты приносили свою добычу хозяину, а также согревали своим телом детей в холод. В то время количество пушистых питомцев значительно сократилось, ведь их использовали в качестве пищи.

Кошки и современность.

Кошки с нами с самого детства. Нам о них рассказывают сказки, легенды. Мы верим в различные приметы и поверья, связанные с кошачьими. Некоторые живут и не придают особого значения котам, другие же, наоборот, не могут представить свою жизнь без этих пушистиков.

И даже сейчас им приписывают уникальные способности. Многие используют кошечек как антистрессовое средство, другие просто в качестве охотника за мышами и крысами. Хорошей приметой является наличие питомца в доме. Как бы то ни было любая кошка, кот или котенок нуждается в любви и соответственном уходе.

