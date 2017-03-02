Ортопедическая обувь для детей
На сегодняшний день на рынке предоставлено немалое число детской обуви, которую производители представляют как ортопедическая. Однако, далеко не все они являются таковыми, даже несмотря на то, что в них имеется супинатор. Поэтому, прежде чем приобретать данную обувь для своего ребёнка, родители должны проконсультироваться со специалистами, чтобы в дальнейшем осанка и ножки ребёнка были правильным образом сформированы.
Специалисты рекомендуют, в первую очередь определиться в том, какой вид ортопедичской обуви необходим ребёнку. Всего существует две разновидности, к которым относятся следующие:
- Лечебная. Данный вид ортопедической обуви предназначен для коррекции деформации стоп – плоскостопии, вальгуса и прочих.
- Профилактическая. Даже дети, чьи ножки здоровы, должны периодически носить данный тип ортопедической обуви, чтобы избежать выше названных деформаций.
Поэтому, при покупке, нужно попросить у продавцов сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, благодаря которому можно будет убедиться в том, что обувь действительно является ортопедической. Если этого не будет – то приобретать туфельки не рекомендуется.
Многие взрослые могут с уверенностью сказать, что в их детстве ортопедическая обувь не была столь популярна. А с чем же связана такая их актуальность в сегодняшние дни? Ответ прост – смена образа жизни. В недалёком прошлом дети много бегали босиком по разлинчным неровностям – особенно, в деревнях, сёлах, дачах. Поэтому и стопы правильно формировались. В настоящее же время дети ходят и бегают по ровынм поверхностям – на полу, на асфальте, и поэтому у свыше семидесяти процентов малышей наблюдается деформация стоп.
Обязательно стоит принимать во внимание, что эти деформации не устранятся в скором времени. В среднем, улучшения наблюдаются, спустя два года носки. Кроме того, рекомендуется чередовать ортопедическую обувь ещё и со специальным стельками, массажем, а также, ковриками для массажа и прочего. И желательно, чтобы и домашняя обувь тоже была соответствующей.
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