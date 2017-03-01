Кукуруза - ценная аграрная культура

Кукуруза считается одним из пищевых продуктов, которые спасут планету от голода. Причин тому несколько, в частности – речь о пищевой ценности зерна, возможности получать от этой культуры огромное количество зеленой массы, способности кукурузы давать урожай в самых разных климатических зонах.

Кукуруза содержит витамины групп Е, В, РР и, как ни удивительно это кому-то покажется – аскорбиновую кислоту.

Зерно кукурузы может стать источником не только круп или муки, но и масла, причем кукурузное масло позволяет многим людям организовать диетическое питание, которое позволит сбросить вес, не ущемляя при этом свою любовь к вкусностям, а свой организм – в вопросах получения важнейших органических соединений. Дело в том, что жиры в кукурузном зерне на 80% состоят из полиненасыщенных кислот (линоленовой, линолевой, арахидоновой). Не все люди получают достаточное количество этих веществ, чем в частности и объясняется высокий уровень сердечнососудистых заболеваний. Кукурузное масло помогает контролировать уровень холестерина в крови, а кукурузная крупа помогает выводить из организма токсины и шлаки.

Купить семена кукурузы тут http://agro-trade.com.ua/posevnoy-material/kupit-semena-kukuruzy/ онлайн могут все , кто хочет похудеть, не только потому, что кукуруза обеспечит диетическое питание, но и из-за ценности так называемого кукурузного рыльца – отвар из него способствует оттоку желчи, снижает аппетит.

Кукуруза показана для питания людям с проявлениями мышечной дистрофии – практически все ее компоненты «идут в пользу», причем особые компоненты контролируют уровень сахара в крови.

Положительно влияет такое употребления также людям с проблемами нервной системы.

Но не только те, кто интересуется здоровым питанием, могут употреблять кукурузу. Именно из кукурузного спирта производят один из самых известных крепких алкогольных напитков – бурбон.

Употребление кукурузы в пищу нежелательно тем, кто имеет воспаления в пищеварительном тракте, поскольку блюда из этой культуры не так просто перевариваются.

В пользу блюд из кукурузы можно сказать, что они гипоаллергенны, а в наше время таких продуктов не так уж много.

С каждым годом такую культуру, как кукуруза, цена только повышается, ведь ее начали применять и в промышленных отраслях, не связанных с питанием. Например, из этого зерна производят биодизельное горючее, его стебли применяют не только в качестве корма для домашних животных, но и для создания крыш домов в странах с тропическим и субтропическим климатом и в качестве возобновляемого источника топлива там, где невозможно обойтись без отопления.